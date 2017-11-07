На Volkswagen подали в суд
29

На Volkswagen подали в суд
Ноябрь 07 10:02 2017

Подали в суд на Volkswagen более 15 тысяч владельцев дизельных автомобилей.

Более 15 тысяч владельцев дизельных авто обратились в суд с иском к Volkswagen. Сообщается, что коллективный иск был подан в окружной суд в Брауншвейге. Общий размер компенсации составляет около 350 млн евро. Автолюбители отмечают, что не являются «клиентами второго сорта» и имеют точно такие же претензии к концерну, как автомобилисты из США.

Напомним, что скандал вокруг Volkswagen разгорелся из-за обнаруженной возможности занижать показатели содержания вредных веществ в автомобилях с дизельными двигателями.

Вольфганга Хаца, бывшего руководителя Volkswagen, арестовали, так как именно при нем компания Volkswagen решила занизить показатели выбросов выхлопных газов в ходе тестирования.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
Volkswagenдизельный двигатель
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Sir Vival: самый безопасный автомобиль в мире (и самый уродливый)

Sir Vival: самый безопасный автомобиль в мире (и самый уродливый) 3

Едет, плавает, летает. Уникальный вездеход «Тритон»

Едет, плавает, летает. Уникальный вездеход «Тритон» 1

Рейтинг самых ожидаемых автомобилей до 2020 года

Рейтинг самых ожидаемых автомобилей до 2020 года 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.