На Volkswagen подали в суд 29

Подали в суд на Volkswagen более 15 тысяч владельцев дизельных автомобилей.

Более 15 тысяч владельцев дизельных авто обратились в суд с иском к Volkswagen. Сообщается, что коллективный иск был подан в окружной суд в Брауншвейге. Общий размер компенсации составляет около 350 млн евро. Автолюбители отмечают, что не являются «клиентами второго сорта» и имеют точно такие же претензии к концерну, как автомобилисты из США.

Напомним, что скандал вокруг Volkswagen разгорелся из-за обнаруженной возможности занижать показатели содержания вредных веществ в автомобилях с дизельными двигателями.

Вольфганга Хаца, бывшего руководителя Volkswagen, арестовали, так как именно при нем компания Volkswagen решила занизить показатели выбросов выхлопных газов в ходе тестирования.

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