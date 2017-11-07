Коллективный иск 36

Более 15 тысяч автовладельцев пытаются засудить Volkswagen.

Немецкий концерн продолжает отбиваться от судебных нападок, ставших следствием масштабного дизельного скандала. Очередной коллективный иск может обернуться для концерна потерей еще нескольких сотен миллионов евро.

В суд Брауншвейга подан коллективный иск от 15 374 владельцев автомобилей Volkswagen, подготовленный организацией по защите прав потребителей MyRight. От компании требуют выкупить автомобили по их первоначальной цене.

В связи с тем, что автомобили изначально не соответствуют заявленным характеристикам и экологическим требованиям, автовладельцы требуют у компании выкупить автомобили назад и компенсировать их первоначальную стоимость. Общая сумма по этому коллективному иску, таким образом, составляет 357 миллионов евро.

Юристы MyRight намерены подать аналогичный иск еще и в швейцарский суд. В Volkswagen подобные требования считают необоснованными.

В августе организация MyRight уже подавала аналогичный иск в суд Брауншвейга, однако иск был отклонен. Согласно решению суда, махинации с программными требованиями не являются достаточно веской причиной для невозможности эксплуатации.

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