Немецкий концерн продолжает отбиваться от судебных нападок, ставших следствием масштабного дизельного скандала. Очередной коллективный иск может обернуться для концерна потерей еще нескольких сотен миллионов евро.
В суд Брауншвейга подан коллективный иск от 15 374 владельцев автомобилей Volkswagen, подготовленный организацией по защите прав потребителей MyRight. От компании требуют выкупить автомобили по их первоначальной цене.
В связи с тем, что автомобили изначально не соответствуют заявленным характеристикам и экологическим требованиям, автовладельцы требуют у компании выкупить автомобили назад и компенсировать их первоначальную стоимость. Общая сумма по этому коллективному иску, таким образом, составляет 357 миллионов евро.
Юристы MyRight намерены подать аналогичный иск еще и в швейцарский суд. В Volkswagen подобные требования считают необоснованными.
В августе организация MyRight уже подавала аналогичный иск в суд Брауншвейга, однако иск был отклонен. Согласно решению суда, махинации с программными требованиями не являются достаточно веской причиной для невозможности эксплуатации.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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