Итальянец третьего тысячелетия 12

Lamborghini показала концепт Terzo Millennio.

Итальянский гигант обнародовал автомобиль будущего со смелыми идеями под капотом. Lamborghini Terzo Millennio — полноприводный электромобиль с четырьмя электродвигателями.

Автомобиль разработан совместно в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом.

Представленный прототип Lamborghini Terzo Millennio Concept призван продемонстрировать мировой общественности некоторые технологии, которые, вероятнее всего, в ближайшем будущем дебютируют на серийных машинах Lamborghini.

Кузовные панели представленного концепта Lamborghini Terzo Millennio Concept являются аккумуляторными блоками. В частности, «концепт Lamborghini Terzo Millennio питается от нанотрубок из карбонового волокна — батарея будущего будет довольно тонкой, чтобы размещаться между внутренним и внешним слоем кузова, при этом ее мощности будет достаточно для удовлетворения четырехмоторного электрического суперкара.

За счёт обширного использования углеродного волокна автомобиль получился легче. Лобовое стекло сместилось с верха машины практически до самого знака на капоте. Посадка автомобиля стала еще ниже.

На презентации фантастической новинки Стефано Доменикали отметил, что «сотрудничество является важной страницей в будущем супер спорткаров третьего тысячелетия».

Lamborghini всерьез работают над флагманским суперкаром нового поколения. Хотя итальянцы утверждают, что полностью электрический Lamborghini появится никак не раньше 2025 года. А футуристические формы концепта Terzo Millennio вполне пригодились бы преемнику модели — автомобилю Aventador, пусть и с бензиновым двигателем.

Lamborghini и МТИ будут продолжать работы над созданием самовосстанавливающегося карбонового волокна. То есть, автомобиль самостоятельно будет заниматься мониторингом свое карбоновой структуры на предмет трещин и других повреждений.

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