Итальянец третьего тысячелетия

Итальянский гигант обнародовал автомобиль будущего со смелыми идеями под капотом. Lamborghini Terzo Millennio — полноприводный электромобиль с четырьмя электродвигателями.
Lamborghini официально рассекретил концептуальный электрический суперкар Terzo Millennio Concept.
Автомобиль разработан совместно в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом.
Представленный прототип Lamborghini Terzo Millennio Concept призван продемонстрировать мировой общественности некоторые технологии, которые, вероятнее всего, в ближайшем будущем дебютируют на серийных машинах Lamborghini.
Кузовные панели представленного концепта Lamborghini Terzo Millennio Concept являются аккумуляторными блоками. В частности, «концепт Lamborghini Terzo Millennio питается от нанотрубок из карбонового волокна — батарея будущего будет довольно тонкой, чтобы размещаться между внутренним и внешним слоем кузова, при этом ее мощности будет достаточно для удовлетворения четырехмоторного электрического суперкара.
За счёт обширного использования углеродного волокна автомобиль получился легче. Лобовое стекло сместилось с верха машины практически до самого знака на капоте. Посадка автомобиля стала еще ниже.
На презентации фантастической новинки Стефано Доменикали отметил, что «сотрудничество является важной страницей в будущем супер спорткаров третьего тысячелетия».
Lamborghini всерьез работают над флагманским суперкаром нового поколения. Хотя итальянцы утверждают, что полностью электрический Lamborghini появится никак не раньше 2025 года. А футуристические формы концепта Terzo Millennio вполне пригодились бы преемнику модели — автомобилю Aventador, пусть и с бензиновым двигателем.
Lamborghini и МТИ будут продолжать работы над созданием самовосстанавливающегося карбонового волокна. То есть, автомобиль самостоятельно будет заниматься мониторингом свое карбоновой структуры на предмет трещин и других повреждений.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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