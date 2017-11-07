Экзамены для дальнобойщиков 16

Водителей грузопассажирских перевозок могут обязать подтверждать квалификационные навыки.

Нововведения, которые в ближайшее время мы совместно с Минтрансом планируем претворить в жизнь, предполагают, что гражданин, работающий в сфере грузопассажирских перевозок, должен будет периодически подтверждать квалификационные навыки. Считаю, что это положительно скажется на уровне аварийности и безопасности дорожного движения в целом, — рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

Глава МВД уточнил, что такие меры необходимы из-за более серьезных последствий аварий, в которых участвует не личный, а грузовой или пассажирский транспорт. По его словам, водители таких транспортных средств испытывают куда большие психоэмоциональные и физические нагрузки.

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