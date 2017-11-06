В Турции рождается новый автомобильный бренд
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В Турции рождается новый автомобильный бренд
Ноябрь 06 20:00 2017

На автомобильном рынке появится 100% турецкий бренд.

Пять местных автомобильных и технологических компаний сгруппированы в исторически новый проект по инициативе президента Реджепа Эрдогана.

Турция является одним из крупнейших экспортеров автозапчастей в Европу и Ближний Восток. Она хочет использовать этот опыт и создать успешный бренд нового автомобиля. Ожидается, что он станет одним из приоритетных проектов страны.

турецкий флаг на зеркале авто

Первый прототип будет показан в 2019 году, и он будет полностью электрическим. Ожидается, что производственная версия появится в салонах около 2021 года. Основное внимание будет уделено полностью электрическому автомобилю, конечная цель которого создание хорошо известного и надежного бренда.

Создание нового автомобильного бренда — очень сложная задача, но при сильной поддержке правительства и президента Эрдогана — компаний имеет хорошие шансы на достижение цели. Если Турция сможет успешно реализовать этот проект, учитывая очень удобное расположение страны, то новый бренд может даже стать конкурентом.

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  Article "tagged" as:
автомобильное производствобрендТурция
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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