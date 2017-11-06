В России начались продажи BMW 6 GT 37

На российском рынке стартуют продажи нового BMW 6 серии GT.

Новый автомобиль доступен для покупателей в четырех версиях: две бензиновые и две дизельные. Стоимость базовой комплектации начинается от 3 миллионов 560 тысяч рублей. Топовая комплектация доступна по цене 4 миллиона 590 тысяч рублей.

Дизайн BMW 6 серии GT отличается наличием вытянутых фар светодиодной оптики, объемной радиаторной решеткой, длинным капотом, 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и некоторыми другими дополнениями.

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