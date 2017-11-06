Ошибки в билетах ПДД 90

В экзаменационных вопросах о первой помощи в ДТП нашли ошибки.

Водители, закончившие российские автошколы, не могут правильно оказывать первую помощь. Выяснилось, что экзаменационные вопросы составлены некорректно и все предлагаемые варианты ответов к некоторым из них — неверные. Межрегиональная ассоциация автошкол обратилась в ГИБДД с просьбой устранить несоответствия в экзаменационных билетах. По мнению специалистов НИИ Минздрава, в них есть такие рекомендации, которые могут только навредить пострадавшим в ДТП.

Межрегиональная ассоциация автошкол направила письмо в МВД с просьбой рассмотреть предложения, выработанные по итогам международной конференции «Автошкола-2017». В них указано, что содержание утвержденных ГИБДД экзаменационных билетов необходимо привести «в соответствие с требованиями законодательства в вопросах по первой помощи пострадавшим в ДТП».

Ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава РФ Леонид Дежурный пояснил, что две ошибки, содержащиеся в билетах, несут прямую опасность жизни и здоровью водителей. Это касается сердечно-легочной реанимации и остановки кровотечения.

Пример: наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано: не менее 3-5 см от раны. Если «не менее», это может быть и 20 см. При такой формулировке наложить жгут можно выше положенного (нужно на расстоянии 3–5 см).

Относительно сердечно-легочной реанимации он уточнил, что во всех вариантах ответа неверно указано положения рук. По правилам оказания первой помощи, они должны быть сложены в замок, а в билетах перечислены другие, неверные варианты — например, крест-накрест.

Несколько вопросов по первой помощи содержат неточности в формулировках. Например: в тестах вместо термина «искусственное дыхание», как положено по приказу Минздрава № 477, продолжают писать «искусственная вентиляция легких».

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