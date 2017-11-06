Toyota обновила модель RAV4 176

Рестайлинговый кроссовер Toyota RAV4 2018 заметно вырос.

Линейку модификаций RAV4 2018 дополнит «внедорожная» версия, получившая дополнительный пластиковый обвес с расширителями колесных арок, изменённые бампера и черные накладки на наружные зеркала. Цена нового кросса — 1,7 млн. рублей.

Модель прибавила в длину 70 мм и стала составлять 4 675 мм, остальные показатели остались без изменений: 1845 х 1690 мм, расстояние между осями достигает 2660 мм.

В перечень оборудования вошла функция автопредотвращения столкновений и адаптивный круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков.

Китайский вариант RAV4 будет оснащаться прежними бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра, которые вырабатывают 151 и 180 сил. В качестве трансмиссии будет предлагаться вариатор CVT или 6-ступенчатый «автомат». Система привода может быть полной или передней.

Источник