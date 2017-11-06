Тест-драйв KIA Cee’d 92 Автомобили гольф-класса у нас в стране традиционно любят, но не все они остаются в наши дни доступными для среднестатистического покупателя, поэтому помимо формата производители решили привлекать клиентов внешним видом и списком опций, чтобы не казалось, что переплачиваешь за немного длины, высоты и ширины, но при этом получаешь тот же седан или хетчбек B-класса.

KIA Cee’d в новой генерации стал свежее, интереснее и, если позволите, спортивнее.

Автомобили гольф-класса у нас в стране традиционно любят, но не все они остаются в наши дни доступными для среднестатистического покупателя, поэтому помимо формата производители решили привлекать клиентов внешним видом и списком опций, чтобы не казалось, что переплачиваешь за немного длины, высоты и ширины, но при этом получаешь тот же седан или хетчбек B-класса. И если европейские производители практически сдались и уделяют больше внимания на этом поле как раз бюджетным моделям или кроссоверам, то корейцы решили не упускать ни одной возможности заработать и палят из всех стволов во всех сегментах, где присутствуют их автомобили.

Одним из таких снарядов и стала модель KIA Cee’d. Казалось бы с момента премьеры в 2006 году на Парижском автосалоне прошло всего 10 лет, но из невзрачного (как и все корейские модели на тот момент) хетчбека (с вариантами 3 двери, четыре двери и универсал) он превратился во вполне модного парня, который выглядит современно, спортивно и совсем не обижает владельца скромностью во всех смыслах.

У нас на тесте оказался KIA Cee’d в комплектации, относительно новой для России, но уже испытанной на европейских потребителях: 1.6 литровый мотор GDI с непосредственным впрыском и шестиступенчатый робот DCT с двумя сухими сцеплениями (собственная разработка KIA). В приниципе, ничего особенно нового это сочетание для Cee’d не несет, по характеристикам – дополнительных 6 л/с мощности и 11 Нм момента вместе с роботом разгоняют хэтч на 0.7 секундны быстрее и экономят 0.4 л/100 км. При этом робот ведет себя весьма по-автоматному, переключаясь плавно и комфортно.

Чтобы раскрутить двигатель до высоких оборотов, нужно ехать в режиме «педаль в пол», тогда поведение автомобиля становится похожим на спортивное, хотя на самом деле нет. Однако, скорее всего, именно такого эффекта стремились добиться в KIA, потому что Cee’d покупают не за реальную спортивность, а за видимую. Для гонок существуют другие автомобили, хотя владельцам всех поколений Cee’d это не мешает вести себя на дорогах весьма активно.

По ходовым повадкам у Cee’d также произошли изменения. Раньше многие отмечали (и вполне объективно, нужно сказать), недостаточную для спокойной жизни энергоемкость подвески. Переднюю стойку пробить было раз плюнуть. Однако сейчас совсем другое дело – даже в повороте, когда стойки уже нагружены, при попадании на неровности, сложно получить пробой подвески и прыгнуть в сторону Cee’d уже не норовит.

Идет в траекторию очень предсказуемо. Появились действительно драйверские ощущения, конечно, если помнить, что это все же не GT версия, которая может куда больше, но создана для других целей.

В интерьере добавилось хрома и породы. Благодаря этому Cee’d стал выглядеть и ощущаться дороже, чем есть на самом деле. На заводе добавили шумоизоляции, что автоматом прибавило комфорта, в топовых версиях появилась мультимедиа с навигацией (TomTom с бесплатным обновлением в течении 7 лет), возможностью подключения к интернету через смартфон или планшет. Указания навигации дублируются на центральной панели, что позволяет не отвлекаться на центральный дисплей по дороге. Плюс добавились ассистенты параллельной и перпендикулярной парковки.

По итогу у KIA снова отлично получилось подогнать на российский рынок автомобиль, который можно купить и за внешний вид, и за техническую оснащенность, и за интерьер, и за возможность выбора вариантов. Нечасто встретишь модель, в которой версия универсал ничуть не хуже хетчбека и при этом выглядит вполне сбалансированной и спортивной. Cee’d вновь предлагает конкурентоспособное наполнение каждой комплектации по сравнению с конкурентами и объяснить, почему нужно взять какой-то другой автомобиль, становится все сложнее. Да и в целом ощущения от управления новым Cee’d доставляют немало позитива хотя бы потому, что он может адекватно вести себя буквально везде – от городских улиц, где не особенно нужна динамика, но управляемость и четкий руль приходятся очень кстати, до федеральных трасс, где можно комфортно устроиться на водительском сидении даже дядьке ростом 190 см и при этом проехать не одну сотню километров во вполне комфортном режиме (на максимально разрешенных скоростях и даже выше) и при этом не требовать массаж спины и остальных частей тела.

KIA Cee’d получился очень удачным. В который раз. И нужным рынку. Он стоит достаточным особняком от прочих конкурентов сегмента, предоставляя покупателям чуть больше спортивности, чуть больше опций и чуть больше удовольствия. Он необычен и привлекателен. Тем и берет.