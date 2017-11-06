ЛАЗ прекратил работу

Во Львове окончательно прекратило свою работу автобусное предприятие — знаменитый Львовский автобусный завод, — пишет бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook.
В 1955 году завод начал проектирование первой модели автобуса и в 1956 году выпустил первую городскую машину — знаменитый ЛАЗ-695.
Завод начали строить 21 мая 1945 г. В 80-е годы это был крупнейший завод, на котором работало около 8 тыс. человек, и он выпускал порядка 15 тыс. автобусов в год.
По словам Азарова, в 2010 году, во времена его премьерства, правительство предпринимало меры по восстановлению завода — 30 марта 2010 г. был подписан контракт на изготовление 1500 автобусов и 500 троллейбусов, таким образом завод получил возможность для своего восстановления.
Однако отсутствие инициативы и поддержки львовского руководства окончательно убили это производство.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Европейцам они не нужны
у меня папа точно такой из Львова пригнал в Куйбышев, старшим колонны был, перед Олимпиадой в Москве. Катался с папой, а ночью вообще!… фары жигулевские стояли, наглые Жигулята» сразу на ближний переходили! А в КПАК-1 еще и на газу были.. сосед по дому ездил, талоны на бензин, продовал!
Из всех автобусов, на которых довелось ездить, эти были самые теплые))
У меня сосед работал на таком после московской Олимпиады!!! Серия Турист!!! Когда он разрешал мне сесть за руль, наверное был самым счастливым человеком на свете!!!
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