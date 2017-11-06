ЛАЗ прекратил работу
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ЛАЗ прекратил работу
Ноябрь 06 12:00 2017

Крупнейший автобусный завод в г. Львов закрылся?

Во Львове окончательно прекратило свою работу автобусное предприятие — знаменитый Львовский автобусный завод, — пишет бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook.

В 1955 году завод начал проектирование первой модели автобуса и в 1956 году выпустил первую городскую машину — знаменитый ЛАЗ-695.

ЛАЗ

Завод начали строить 21 мая 1945 г. В 80-е годы это был крупнейший завод, на котором работало около 8 тыс. человек, и он выпускал порядка 15 тыс. автобусов в год.

По словам Азарова, в 2010 году, во времена его премьерства, правительство предпринимало меры по восстановлению завода — 30 марта 2010 г. был подписан контракт на изготовление 1500 автобусов и 500 троллейбусов, таким образом завод получил возможность для своего восстановления.

Однако отсутствие инициативы и поддержки львовского руководства окончательно убили это производство.

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AMSRUS
AMSRUS

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4 комментария

  1. Игорь Ман
    Ноябрь 06, 12:27 #1 Игорь Ман

    Европейцам они не нужны

  2. Димитрий Борзов
    Ноябрь 06, 12:41 #2 Димитрий Борзов

    у меня папа точно такой из Львова пригнал в Куйбышев, старшим колонны был, перед Олимпиадой в Москве. Катался с папой, а ночью вообще!… фары жигулевские стояли, наглые Жигулята» сразу на ближний переходили! А в КПАК-1 еще и на газу были.. сосед по дому ездил, талоны на бензин, продовал!

  3. михаил бреднев
    Ноябрь 06, 12:58 #3 михаил бреднев

    Из всех автобусов, на которых довелось ездить, эти были самые теплые))

  4. Александр Бойко
    Ноябрь 06, 13:11 #4 Александр Бойко

    У меня сосед работал на таком после московской Олимпиады!!! Серия Турист!!! Когда он разрешал мне сесть за руль, наверное был самым счастливым человеком на свете!!!

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