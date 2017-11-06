ЛАЗ прекратил работу 47

Крупнейший автобусный завод в г. Львов закрылся?

Во Львове окончательно прекратило свою работу автобусное предприятие — знаменитый Львовский автобусный завод, — пишет бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook.

В 1955 году завод начал проектирование первой модели автобуса и в 1956 году выпустил первую городскую машину — знаменитый ЛАЗ-695.

Завод начали строить 21 мая 1945 г. В 80-е годы это был крупнейший завод, на котором работало около 8 тыс. человек, и он выпускал порядка 15 тыс. автобусов в год.

По словам Азарова, в 2010 году, во времена его премьерства, правительство предпринимало меры по восстановлению завода — 30 марта 2010 г. был подписан контракт на изготовление 1500 автобусов и 500 троллейбусов, таким образом завод получил возможность для своего восстановления.

Однако отсутствие инициативы и поддержки львовского руководства окончательно убили это производство.

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