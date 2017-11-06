Lada Vesta обзаведется вариатором 18

Автомобиль Lada Vesta с вариатором выпустят в 2018 году

Инженеры АвтоВАЗа уже приступили к работе по интеграции CVT с Vesta. Производство первых тестовых авто с вариатором запланировано на следующий год. Отметим, что дилеры АвтоВАЗ приступили к продажам Vesta SW и Cross-версии этой модели. Цена базовой комплектации новинки составила 639,9 тысячи рублей, тогда как за топовую версию потребуется отдать 847,9 тысячи рублей.

Под капотом универсала разместят бензиновый силовой агрегат объемом 1,6 литра, генерирующий 106 «лошадей». Топовая версия оснащена двигателем на 1,8 л с производительностью в 122 л.с. Обе версии силовой установки работают в паре с 5-секционной МКПП либо роботом АМТ. Привод доступен исключительно передний.

В перечень базовой комплектации авто вошли: подушки безопасности для водителя и пассажира на переднем месте, кондиционер, система автозапирания дверей во время движения, электрический усилитель рулевого механизма, сигнализация, ЭРА-ГЛОНАСС, системы BAS, ABS и EBD, механизм помощи во время движения с подъемом, аудиосистема на 4 динамиками и штатная защита силового агрегата. Топовая версия Luxe получила 4 подушки безопасности, систему круиз-контроля, датчик паркинга, медиакомплекс, электростеклоподъемники дверей, климат-контроль, электрообогрев для лобового стекла, а также легкосплавные колесные диски.

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