Koenigsegg Agera RS — новый рекорд 444,6 км/ч 20

Koenigsegg Agera RS официально является самым быстрым автомобилем в мире.

Koenigsegg Agera RS развил скорость 444,6 км/ч. За рулем, во время рекордной попытки, находился водитель-испытатель завода Koenigsegg — Никлас Лилла.

Известно, что шведская марка суперкара получила специальное разрешение от Департамента транспорта штата Невада, чтобы закрыть дорогу, для выполнения высокоскоростного прогона.

Koenigsegg Agera RS использует 5-литровый двигатель V8, развивающий мощность 1,360 л.с. и 1,371 Нм крутящего момента. Во время пробега Agera RS, на самом деле, удалось достичь 403 км/ч. Koenigsegg уверен, что сможет извлечь дополнительные 18 миль в час, чтобы побить Veyron Super Sport.

Koenigsegg не единственная компания, пытающаяся улучшить рекорд, установленный Bugatti Veyron Super Sport 4 июля 2010 года (429,7 км/ч). Hennessey Venom F5 с мощность двигателя 1600 л.с. смог разогнаться до 482 км/ч.

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