КАМАЗ получил золотую медаль 27

КАМАЗ получил награду на Международной гаванской ярмарке FIHAV.

Группе ГАЗ — присудили премию за лучший дизайн в категории «машиностроение».

КАМАЗ-6460 — выпускаемый российским производителем тяжелых грузовых автомобилей с 2003 года, получил золотую медаль за качество на 35-й Международной многоотраслевой выставке-ярмарке FIHAV-2017, которая проходила на этой неделе в кубинской столице.

С октября прошлого года в карибскую страну было поставлено около 400 тягачей «КамАЗ-6460». Для кубинского рынка этот грузовик привлекателен своей экономичностью и простотой в обращении, — отметила Тазетдинова, директор кубинского представительства «Корпорации экспорта Республики Татарстан», представляющей «КамАЗ» в островном государстве

Ярмарка FIHAV-2017 — самый крупный торгово-промышленный форум на Кубе и в Карибском регионе, а также один из самых представительных в Латинской Америке. В этом году в ярмарке принимали участие более 70 стран.

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