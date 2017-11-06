КАМАЗ получил золотую медаль
27

КАМАЗ получил золотую медаль
Ноябрь 06 15:00 2017

КАМАЗ  получил награду на Международной гаванской ярмарке FIHAV.

Группе ГАЗ — присудили премию за лучший дизайн в категории «машиностроение».

КАМАЗ-6460 — выпускаемый российским производителем тяжелых грузовых автомобилей с 2003 года, получил золотую медаль за качество на 35-й Международной многоотраслевой выставке-ярмарке FIHAV-2017, которая проходила на этой неделе в кубинской столице.

КамАЗ на выставке FIHAV-2017 в Гаване

С октября прошлого года в карибскую страну было поставлено около 400 тягачей «КамАЗ-6460». Для кубинского рынка этот грузовик привлекателен своей экономичностью и простотой в обращении, — отметила Тазетдинова, директор кубинского представительства «Корпорации экспорта Республики Татарстан», представляющей «КамАЗ» в островном государстве

Ярмарка FIHAV-2017 — самый крупный торгово-промышленный форум на Кубе и в Карибском регионе, а также один из самых представительных в Латинской Америке. В этом году в ярмарке принимали участие более 70 стран.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
выставкаКамАЗнаграда
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Ford отзывает в России 1320 автомобилей EcoSport

Ford отзывает в России 1320 автомобилей EcoSport 0

Mitsubishi Motors представила новую модель — Xpander

Mitsubishi Motors представила новую модель — Xpander 0

Nissan отмечает 10 лет Qashqai

Nissan отмечает 10 лет Qashqai 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.