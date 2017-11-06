Cadillac 1968 года в Воронеже 26

Шикарный Cadillac 1968 года сфотографировали в Воронеже

На одной из улиц Воронежа внимание людей привлек автомобиль, очень сильно отличающейся от привычных нам марок. Форма кузова, двойные вертикальные фары, необычный капот и множество мелких деталей выдавали в нем представителя американского автопрома. По всей видимости, это Cadillac Deville 1968 года выпуска.

Он длиннее других машин, а внутри в оригинале был установлен двигатель рабочим объёмом 7,7 литров с мощностью 375 лошадиных сил. Аналогов такому зверю в 60-е годы просто не было.

Не исключено, что этот Cadillac прибыл в Воронеж в рамках пробега ретро-автомобилей.

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