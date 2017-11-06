Cadillac 1968 года в Воронеже
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Cadillac 1968 года в Воронеже
Ноябрь 06 11:00 2017

Шикарный Cadillac 1968 года сфотографировали в Воронеже

На одной из улиц Воронежа внимание людей привлек автомобиль, очень сильно отличающейся от привычных нам марок. Форма кузова, двойные вертикальные фары, необычный капот и множество мелких деталей выдавали в нем представителя американского автопрома. По всей видимости, это Cadillac Deville 1968 года выпуска.

Он длиннее других машин, а внутри в оригинале был установлен двигатель рабочим объёмом 7,7 литров с мощностью 375 лошадиных сил. Аналогов такому зверю в 60-е годы просто не было.

Не исключено, что этот Cadillac прибыл в Воронеж в рамках пробега ретро-автомобилей.cadillac

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Давид Кох
    Ноябрь 06, 12:35 #1 Давид Кох

    Ключевое тут — Воронеж. Чем беднее в целом и статистически регион, тем больше цыганщины с хромированными кади и хамви, тем пафосней и мажористей автомобили некоторых владельцев

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