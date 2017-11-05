Зимние лайфхаки
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Зимние лайфхаки
Ноябрь 05 19:00 2017

Эксперты назвали ТОП-5 зимних «лайфхаков» для автомобилистов

Зима уже на пороге и «Автоновости дня» обратились к экспертам с просьбой поделиться зимними «лайфхаками», которые упрощают жизнь водителям в холодную пору года. Так, следует помнить, что зимой с автомобилем нужно произвести ряд несложных манипуляций, прежде чем оставить его на ночь на парковке. Например, необходимо убедиться, что колеса машины не находятся в луже, которая может до утра замерзнуть и приковать авто к асфальту.

Кроме того, после езды по снегу и тем более так называемой снежной «каше», необходимо перед каждой длительной остановкой тщательно вычищать снежные комья из-под арок колес. В противном случае всего за пру часов мороза, мокрый снег превратится в ледяной монолит, который придется расковыривать отверткой или монтировкой. Не меньше неприятностей доставляет и наледь на лобовом стекле. Чтобы этого избежать, следует перед парковкой машины выключить печку и проветрить салон.

Доставляют зимой головную боль и дворники. Они имеют свойство примерзать к стеклу, поэтому перед выездом следует проверить этот момент и отделить их вручную, потому что моторчик дворников может не справиться с этой задачей и перегореть. Зимой, если прошел мокрый снег или машина только из мойки, необходимо смазать уплотнители дверей составом WD40, а также тщательно обработать им все личинки замков. Поутру вам не придется бегать за чайником, дабы разблокировать авто.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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3 комментария

  1. Виталий Волков
    Ноябрь 05, 19:46 #1 Виталий Волков

    Только не вдешкой уплотнители обрабатывать нужно, а силиконом!

  2. Serguei Tchourilov
    Ноябрь 05, 20:11 #2 Serguei Tchourilov

    Про лужи очень смешно. Можете в «Аншлаге» с этим выступать.

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