Жесты автомобилиста 197

В помощь начинающим водителям: язык жестов автомобилистов

27 октября, в последнее воскресенье октября, свой праздник отметят владельцы «железных коней». С каждым годом в России становится все больше водителей, считающих его профессиональным, так как автомобиль для них — не просто средство передвижения, а образ жизни, в которой есть, в том числе, и свой особенный язык. Специальная система знаков и жестов помогает водителям обмениваться в дороге информацией.

Поворотники и фары

Двойное мигание дальним светом – наиболее распространенный сигнал. Если вы видите, что встречные машины «подмигивают» вам, это означает, что впереди стоят сотрудники ДПС. Иногда таким же образом предупреждают о других неприятностях на дороге – ДТП или открытом люке, например. В благодарность этому сигналу встречные автомобилисты обычно поднимают левую руку – «спасибо». Проехав «скользкое» место, подайте такой же сигнал тем, кто едет навстречу.

Если встречные машины не «подмигивают» фарами, а включают дальний свет на продолжительное время, это означает, что вы слепите их своими фарами. Вероятно, вы забыли переключить дальний свет на ближний. Если вам в спину направляют поток дальнего света, значит, вас просят уступить дорогу.

Если вы в принципе не против уступить дорогу, но в данный момент вам что-то мешает или вы сами планируете обогнать неспешно идущую машину или автобус, включите правый поворотник. Так вы дадите понять водителю машины сзади, что вы его поняли и выполните просьбу чуть позже.

Если сзади идущему совсем невтерпеж, он подкрепит свою просьбу еще и звуковым сигналом. Уступите, но будьте осторожны: именно с этого зачастую начинаются «подставы» на дорогах.

В Европе обычно просят уступить дорогу не дальним светом в спину, а включением левого поворотника.

Еще один вариант использования дальнего света — по вашей полосе вам навстречу, обгоняя кого-то, движется машина с дальним светом. Это уже сигнал SOS. Водитель встречной машины просит вас снизить скорость или чуть прижаться к обочине, так как опасается, что не сможет завершить свой маневр. В случае аварии, безусловно, будет виноват водитель встречного автомобиля, но избежать столкновения — в общих интересах, поэтому помогите ему, снизьте скорость и прижмитесь к обочине.

Фуры обычно идут в первом-втором рядах. Если вы видите, что фура подает сигнал левым поворотником, но явно не собирается перестраиваться, этот сигнал означает предупреждение: «Не обгоняй меня, впереди препятствие». Если у фуры зажегся правый поворотник, но автомобиль не собирается перестраиваться или сворачивать, это означает: «Можешь обгонять, дорога свободна». Водитель фуры сидит намного выше, чем водитель легковой машины, обзор у него вследствие этого больше, и довольно часто на трассах они помогают таким образом идущим за ними легковым автомобилям.

Часто водителю большого грузовика довольно трудно совершить обгон. Это происходит из-за того, что он не видит, обошел ли он обгоняемую машину или нет. Вы можете подсказать ему, что все в порядке, посигналив дальним светом.

Поблагодарить за то, что вам дали перестроиться в плотном потоке, можно мигнув «аварийкой». Также этот сигнал применяют, если вам дали возможность совершить обгон или пропустили на сложном участке дороги.

Один короткий сигнал дальним светом в лицевую или боковую часть автомобиля в пробке означает, что вам позволяют проехать. Этот сигнал полезен, например, когда вам нужно повернуть, а затор мешает вам совершить этот маневр.

Многократные короткие сигналы тормозными огнями в пробке – знак того, что водитель впереди идущего автомобиля просит вас соблюдать дистанцию. Возможно, впереди какое-то препятствие, не видное вам.

Зачастую нервные водители выражают свое недовольство громким звуковым сигналом. Во-первых, это запрещено правилами дорожного движения, во-вторых, это просто невежливо. Звуковой сигнал можно использовать только для предотвращения ДТП.

Приличные жесты

Если водитель поднимает ладонь – он благодарит вас или приветствует, если скрещивает руки – то впереди вас пробка или авария с большим затором.

Если у кого-нибудь неплотно закрыта дверь или между ней и корпусом что-то застряло, вы можете обратить внимание водителя, указывая рукой на его дверь. Хлопок рукой по воздуху означает, что у машины открыт багажник.

Если водитель с помощью рук изображает мигание лампочки, это значит, что он напоминает о необходимости включить фары. Жест рукой в сторону обочины говорит о том, что машина неисправна: необходимо остановиться и проверить, в чем дело.

Фига в водительской «азбуке Морзе» – вовсе не проявление неуважения. Этот знак обычно показывают водителям грузовиков, фур, «Газелей», если в заднем двойном колесе застрял камень.

Чтобы показать водителю, что у него спустило колесо, опишите кистью круг и укажите вниз. Чтобы предупредить о посте ГИБДД, помимо светового сигнала используют знак рукой: пальцами ударяют по плечу.

Если у кого-нибудь открыт люк бензобака, можно предупредить об этом, указывая большим пальцем вниз. Указание пальцем на глаз говорит о том, что водитель забыл включить поворотник.

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