Совместный проект Red Alpha на Sema-2017
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Совместный проект Red Alpha на Sema-2017
Ноябрь 05 16:00 2017

Infiniti и AMS Performance объединили инженерные решения в автомобиле Q60 Red Alpha.

Infiniti совместно с тюнинговой компанией AMS Performance продемонстрировали свое творение «Red Alpha» на выставке SEMA в Лас-Вегасе.

Infiniti Q60 Red Alpha concept

Концепция Q60 Red Alpha демонстрирует возможности персонализации драйверов с рабочими частями Q60, специально спроектированными AMS Performance, что обеспечивает усиление мощности двигателя на 19 процентов и увеличение крутящего момента на 29 процентов.

Infiniti Q60 Red Alpha concept

Новый Q60 Red Alpha основан на версии седана Infiniti Q60 Red Sport 400. Оснащен новым интеркулером, выхлопными трубами с высокой пропускной способностью, системой выхлопа Red Alpha Catback.

Infiniti Q60 Red Alpha concept

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InfinitiQ60Q60 Red AlphaSEMA 2017премьера
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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