Самый дешевый
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Самый дешевый
Ноябрь 05 15:00 2017

Названа самая дешевая марка автомобилей в России

Самую низкую средневзвешенную цену на новые легковые автомобили в России демонстрирует японская марка Datsun, говорится в докладе аналитического агентства «Автостат».

Средняя цена нового легкового автомобиля на российском рынке за период с января по сентябрь 2017 года составила 1,33 миллиона рублей. При этом в сегменте иномарок ценник установился на уровне 1,54 миллиона рублей. Отечественные модели оцениваются в 0,58 миллиона.

Самый высокую средневзвешенную стоимость показали марки Land Rover (5,68 миллиона), Porsche (5,28 миллиона) и Cadillac (4,83 миллиона), самую низкую — Datsun (0,53 миллиона), Ravon (0,54 миллиона) и LADA (0,56 миллиона).

В рейтинг агентства вошли 40 автопроизводителей, которые за этот год реализовали на российском рынке не менее 500 машин. По каждой модели учитывались как дорогостоящие, так и базовые модификации, говорится в докладе.

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  Article "tagged" as:
Datsunдешевые автомобилицена авто
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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