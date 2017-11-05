Георгий GOOZE Куринов расписал БелАЗ 12

Фотофакт: российские художники разрисовали огромный БелАЗ в Жодино

«Сделал снимок позавчера, когда приехал на экскурсию по заводу. Не говорят, что это такое, а красиво», — рассказал житель Гродно Александр Швед .

На заводе журналистам тоже не раскрывают детали: это сюрприз, и готовят его к середине ноября. Сетуют, что посетителей не остановишь — они с удовольствием фотографируют БелАЗ и делятся снимками.

По расцветке (оранжево-зеленой) и ухмыляющейся морде на капоте 240-тонного грузовика люди предположили: не иначе как праздничная тыква к Хеллоуину.

— Этот проект приурочен к 70-летнему юбилею холдинга. Вкратце о концепции: если смотреть издалека, то это обычный камуфляж (хаки+желтый). Но при внимательном рассмотрении мы видим, что каждая область «островка» камуфляжа — это животное, растение или пейзаж. Они символизируют все широты нашей планеты, в которых работают невероятные гиганты-машины БелАЗы, — раскрыл в соцсетях завесу тайны автор проекта Георгий Куринов. — Проект уникален тем, что в мире пока никто еще не делал ничего подобного с машинами подобных размеров.

Сейчас в сложном узоре можно рассмотреть сову, лося и собаку. Со всех сторон машину увидят уже после официальной презентации.