Путину представили проект автомобиля-дрона 19

Путину рассказали о запуске беспилотных авто на трассе «Москва – Петербург»

На выставке «Россия, устремлённая в будущее» президента РФ Владимира Путина ознакомили с проектом , который предусматривает создание на трассе «Москва – Санкт-Петербург» полосы для автономного транспорта к 2025 году.

Как сообщают авторы проекта развития беспилотных технологий, на участке автодороги М-11 протяженностью в 70 километров разместится специальная полоса, предназначенная для передвижения беспилотников. Отмечается, что во главе колонны автономных моделей будет следовать автомобиль с водителем за рулём. Воплотить задумку в жизнь планируется в ближайшие годы за счёт использования функций контроля движения и системы GPS/ГЛОНАСС.

Главе страны рассказали, что коммерческая эксплуатация беспилотников стартует к 2025 году. На новой полосе установят необходимую технику, после чего запустят её на протяжении всей трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Кроме того, Владимиру Путину продемонстрировали мотоцикл «Иж», разработанный в рамках проекта «Кортеж». Президенту также показали множество инновационных решений, в том числе устройство для отчистки воды и новейшую буровую установку.