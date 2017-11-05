Путину представили проект автомобиля-дрона
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Путину представили проект автомобиля-дрона
Ноябрь 05 13:00 2017

Путину рассказали о запуске беспилотных авто на трассе «Москва – Петербург»

На выставке «Россия, устремлённая в будущее» президента РФ Владимира Путина ознакомили с проектом, который предусматривает создание на трассе «Москва – Санкт-Петербург» полосы для автономного транспорта к 2025 году.

Как сообщают авторы проекта развития беспилотных технологий, на участке автодороги М-11 протяженностью в 70 километров разместится специальная полоса, предназначенная для передвижения беспилотников. Отмечается, что во главе колонны автономных моделей будет следовать автомобиль с водителем за рулём. Воплотить задумку в жизнь планируется в ближайшие годы за счёт использования функций контроля движения и системы GPS/ГЛОНАСС.

Главе страны рассказали, что коммерческая эксплуатация беспилотников стартует к 2025 году. На новой полосе установят необходимую технику, после чего запустят её на протяжении всей трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Кроме того, Владимиру Путину продемонстрировали мотоцикл «Иж», разработанный в рамках проекта «Кортеж». Президенту также показали множество инновационных решений, в том числе устройство для отчистки воды и новейшую буровую установку.

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  Article "tagged" as:
Автомобиль-беспилотниктрасса Москва - Санкт-Петербург
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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Pavel Andronov
    Ноябрь 05, 15:25 #1 Pavel Andronov

    Пока беспилотники не пустили банально по рельсам, всё остальное — сказки для наивных дилетантов.

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