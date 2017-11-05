Путину представили проект автомобиля-дрона

На выставке «Россия, устремлённая в будущее» президента РФ Владимира Путина ознакомили с проектом, который предусматривает создание на трассе «Москва – Санкт-Петербург» полосы для автономного транспорта к 2025 году.
Как сообщают авторы проекта развития беспилотных технологий, на участке автодороги М-11 протяженностью в 70 километров разместится специальная полоса, предназначенная для передвижения беспилотников. Отмечается, что во главе колонны автономных моделей будет следовать автомобиль с водителем за рулём. Воплотить задумку в жизнь планируется в ближайшие годы за счёт использования функций контроля движения и системы GPS/ГЛОНАСС.
Главе страны рассказали, что коммерческая эксплуатация беспилотников стартует к 2025 году. На новой полосе установят необходимую технику, после чего запустят её на протяжении всей трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург». Кроме того, Владимиру Путину продемонстрировали мотоцикл «Иж», разработанный в рамках проекта «Кортеж». Президенту также показали множество инновационных решений, в том числе устройство для отчистки воды и новейшую буровую установку.
C 2014 года www.amsrus.ru
Пока беспилотники не пустили банально по рельсам, всё остальное — сказки для наивных дилетантов.
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