Премьера Toyota Camry
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Премьера Toyota Camry
Ноябрь 05 14:00 2017

Новая Toyota Camry выходит на рынок

Автоконцерн Toyota 16 ноября выводит на рынок Китая новую генерацию Camry. Представители компании уже назвали подробные данные и комплектации новой модели, которая предназначена для китайских клиентов.

В моторном отсеке новой четырехдверки может стоять силовой агрегат объемом на 2,0 литра, выдающий 169 л.с. или 2,5-литровый двигатель, мощность которого 178 л.с. Кроме того, производитель предложат и версию с 209-сильным гибридным приводом. Вместе с движками, которые трудятся на бензиновом топливе, будет агрегатироваться 8-диапозоннаяя автоматическая КПП, а комплектация Camry Hybrid сочетается с вариатором. Седан получил передний привод.

Новинка будет доступна в семи версиях исполнения и 4-х модификациях: XE, XLE, HEV, XSE.

Три варианта автомобиля будут иметь крупную радиаторную решетку с горизонтальными полосками. А спортивный вариант XSE получит агрессивный дизайн «передка», измененный задний бампер и два сдвоенных выхлопа.

Совсем недавно Алексей Дмитриев смог протестировать новую модель Camry.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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