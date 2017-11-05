Maserati оборудуют двигателем Ferrari 13

Maserati Levante GTS получит двигатель Ferrari V8 с турбонаддувом.

Maserati Levante скоро будет конкурировать с Porsche Cayenne Turbo. Модель SUV унаследует 3,8-литровый двигатель с турбонаддувом, который в настоящее время используется в Maserati Quattroporte GTS с мощностью 523 л.с.

Благодаря мощному мотору, Levante GTS будет близок к 542-сильному Cayenne Turbo и новому Range Rover Velar SVR, который также оснастят двигателем в 542 л.с.

Levante GTS получит индивидуальные настройки шасси, более эффективный и жесткий режим работы пневматической подвески, которая принесет комфортность езды ориентируясь на дорожные условия. Автомобиль оснащен большими колесами и более агрессивными бамперами.

Maserati Levante получит бензиновый двигатель V6 мощностью 3,0-литра или дизельный двигателя той же конструкции.

В планах Maserati поддержать линейку Levante с гибридным вариантом. Автомобиль будет совмещать бензиновый двигатель V6 с электродвигателем, который совместно с Fiat Chrysler Automobiles и Chrysler’s Pacifica Hybrid предлагает около 33 миль чистого электрического вождения.

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