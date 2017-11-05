Как оформить европротокол 26

Эксперты рассказали о тонкостях оформления европротокола при ДТП

Оформление дорожно-транспортного происшествия по европротоколу — без вызова сотрудников полиции — становится все более популярным, о его особенностях и юридических аспектах рассказали редактор журнала «За рулем», автоэксперт и юрист Сергей Смирнов и начальник управления методологии страхования Российского союза автостраховщиков (РСА) Михаил Порватов на семинаре по европротоколу в Москве.

Европейский протокол — это оформление документов о ДТП без вызова сотрудников полиции, что дает возможность самостоятельно зафиксировать факт ДТП для обращения в страховую компанию за получением возмещения и оперативно разъехаться, не создавая заторов на дороге. Такая практика широко применяется во многих странах мира, ежегодно экономя водителям тысячи часов, и теперь активно развивается в России.

Однако воспользоваться этой процедурой можно, только если ДТП произошло с участием не более двух автомобилей, напоминает РСА, а также не причинен вред жизни и здоровью водителей, пешеходов и пассажиров, не был нанесен ущерб другому имуществу, кроме автомобилей участников ДТП, и если ответственность каждого из водителей на момент ДТП была застрахована по ОСАГО, причем страховка должна быть оформлена именно на ту машину, которая участвовала в ДТП. Максимальный размер возмещения в рамках европротокола составляет 50 тысяч рублей.

Объем возмещения

«Как на глаз определить, что сумма причиненного ущерба укладывается в 50 тысяч рублей? Хорошо, когда водитель понимает и может самостоятельно оценить, что и сколько стоит. Один из возможных вариантов — звонок близким или в автосервис с объяснением ситуации, и, по возможности, переслать фотографии повреждений. Но мы не можем на глаз определить характер скрытых повреждений. Если есть сомнения, то в этой ситуации есть смысл просто зафиксировать положение машин и отправиться для оформления в дежурную часть ГАИ. Тогда лимит по имущественному вреду составляет в рамках ОСАГО 400 тысяч рублей», — говорит Смирнов.

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий максимальное страховое возмещение при ДТП, оформленном по европротоколу, до 100 тысяч рублей. Также предлагается ввести возможность оформления ДТП без выезда сотрудников ДПС даже в том случае, если нет согласия между двумя участниками о том, кто из них прав, кто виноват. Однако в таком случае придется зафиксировать обстоятельства аварии с помощью технических средств, подчеркивал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Мы очень надеемся, что он не будет принят. Дело в том, что ситуация на рынке ОСАГО сейчас очень сложная сама по себе, было много нововведений, даже в этом году. Как-то с этим надо разобраться, переварить, и потом уже можно модернизировать дальше. Действительно, что касается разногласий в европротоколе (в части вины участника ДТП — ред.), эти документы приходят страховщику, и что он должен делать? Его возможности по расследованию ограничены, так как все уже произошло, поэтому эта ситуация для нас непонятна», — говорит Порватов.

С 1 октября 2014 года вступил в силу так называемый «безлимитный европротокол», которым можно воспользоваться, если ДТП произошло на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга или Ленобласти и факт ДТП зафиксирован с помощью фото или видеосъемки транспортных средств и их повреждений, а также имеются данные о положении транспортных средств при ДТП, зафиксированные с применением технологий глобальных спутниковых навигационных систем, напоминает РСА.

Тонкости оформления

Говоря о нюансах поведения на дороге при оформлении ДТП в рамках европротокола, Смирнов обращает внимание на необходимость как можно быстрее освободить проезжую часть после аварии.

«Правила дорожного движения однозначно говорят о том, что, если вы столкнулись с другим автомобилем и препятствуете проезду другим транспортным средствам, вы обязаны поскорее освободить проезжую часть. Но необходимо сначала зафиксировать положение машин: взяли простой лист бумаги, изобразили и отъехали. Это нужно, чтоб самим потом не забыть. Или сфотографировали и освободили проезжую часть, встали на обочину, чтоб никому не мешать. Если вы этого не сделаете и будете заполнять бланк европротокола прямо на месте ДТП и попадется инспектор, патрулирующий участок, он может оштрафовать вас на 1 тысячу рублей», — поясняет Смирнов.

Пострадавший после заполнения извещения о ДТП обращается в свою страховую компанию, подает бланк извещения, заявление о страховой выплате и показывает автомобиль — эксперту от страховой компании нужно осмотреть все повреждения, зафиксировать их и в дальнейшем определить стоимость ремонта, объясняет Смирнов.

Что касается действий виновника ДТП, он тоже обращается в свою страховую компанию с бланком извещения в течение 15 дней, говорит эксперт. «Можно также отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Это самое важное, потому что если просто отправить по почте письмо с вложенным извещением, доказать потом сам факт этого действа будет очень сложно. Поэтому либо надо везти этот бланк извещения самому, либо сделать опись вложения», — подчеркнул он.

Смирнов также отмечает важность проверки оригинальности полиса ОСАГО виновника ДТП. «Можно сделать намеренную ошибку, указывая страховой полис (в извещении). Второй водитель не проверил, поверил на слово, обращается в страховую, где ему говорят — извините, по этому полису другой автомобиль, вас обманули. Надо проверять все графы в извещении перед подписанием», — говорит эксперт.

По его словам, если участники ДТП отъехали с места аварии для заполнения протокола и при проверке выясняется, что полиса ОСАГО у виновника нет или полис оформлен на другую машину, то не соблюдено одно из условий оформления ДТП по европротоколу, а значит, участники аварии отправляются на ближайший пост ДПС.

Несмотря на описанные выше нюансы этой процедуры, доля водителей, оформляющих ДТП по европротоколу, в России выросла за девять месяцев этого года на три процентных пункта до 32% от общего числа оформляемых аварий, следует из данных РСА. За указанный период европротокол оформили 389 тысяч автовладельцев, сумма выплат по этой процедуре в рамках прямого возмещения убытков составила 8,6 миллиарда рублей (+8,6% по сравнению с январем-сентябрем 2016 года). Средняя выплата при оформлении европротокола составила 22,7 тысячи рублей против 22,5 тысячи годом ранее.

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