Chery Bonus 3 вернулся под новым именем 9

Седан Chery Bonus 3 обновлен и переименован в Cowin E3.

Одновременно со сменой фамилии в автомобиле изменилось оформление передней части и заднего бампера, появились светодиодные ходовые огни, на диоды переведены задние фонари. В салоне упрощен декор, убран почти весь глянцевый пластик и изменено расположение кнопок на центральной консоли.

В базовой версии есть две подушки безопасности, АБС и кондиционер, а более дорогие комплектации предлагают ESP, «кожаный» салон, медиасистему с семидюймовым экраном, парктроник и люк. Автомобиль оснащен мотором мощностью 109 л.с. с пятиступенчатой МКП, но чуть позже должен появиться четырехступенчатый «автомат».

В Китае Cowin E3 начнут продавать до конца года, но на наш рынок этот седан уже не вернется — даже под родным брендом Chery.

В 2014 году Chery Bonus 3 начал сборку на черкесском заводе Derways, но продажи, не пошли: за три года удалось реализовать всего 1700 машин, и впоследствии модель убрали с российского рынка.

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