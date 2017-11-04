Видео о продаже подержанной машины сталo хитом сети
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Ноябрь 04 10:00 2017

Цену старой Honda сразу в 40 раз поднял любительский рекламный ролик

Девушка решила продать подержанную Honda Accord EX и вырученные деньги потратить на свадебное торжество. После видеоролика о 20-летнем авто его цена с $499 поднялась до $20 тыс.

Один из Интернет-пользователей решил помочь своей девушке продать подержанную Honda Accord EX. Деньги за 20-летнюю машину она планировала потратить на свадьбу.

Молодой человек снял видеоролик, который за сутки просмотрели более 620 тыс. человек. В видео он использовал приемы обычной съемки рекламы. Однако зрители также узнали, что девушке нужна помощь при продаже своего автомобиля, отмечает телеканал в своем сообщении.

Торги на данную машину на аукционе eBay начались с $499. Сейчас цена за поддержанную иномарку равняется уже $20 тыс.

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  Article "tagged" as:
Honda Accordпродажа автомобилей
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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4 комментария

  1. Михаил Гурский
    Ноябрь 04, 10:21 #1 Михаил Гурский

    чёт желания купить не появилось

  2. Denis Barinov
    Ноябрь 04, 10:25 #2 Denis Barinov

    Ролик офигенный! Но он не любительский… снят профессионально на хорошую камеру . Акценты расставлены правильно! Просто продавали старую машину с офигенной подачей

  3. Владимир Беженар
    Ноябрь 04, 11:33 #3 Владимир Беженар

    Рекламный ролик стоит дороже чем авто!

  4. Alex Mos
    Ноябрь 04, 11:35 #4 Alex Mos

    отличный ролик

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