Видео о продаже подержанной машины сталo хитом сети

Один из Интернет-пользователей решил помочь своей девушке продать подержанную Honda Accord EX. Деньги за 20-летнюю машину она планировала потратить на свадьбу.
Молодой человек снял видеоролик, который за сутки просмотрели более 620 тыс. человек. В видео он использовал приемы обычной съемки рекламы. Однако зрители также узнали, что девушке нужна помощь при продаже своего автомобиля, отмечает телеканал в своем сообщении.
Торги на данную машину на аукционе eBay начались с $499. Сейчас цена за поддержанную иномарку равняется уже $20 тыс.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
чёт желания купить не появилось
Ролик офигенный! Но он не любительский… снят профессионально на хорошую камеру . Акценты расставлены правильно! Просто продавали старую машину с офигенной подачей
Рекламный ролик стоит дороже чем авто!
отличный ролик
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