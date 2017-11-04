В лесу под Петербургом нашли легендарное авто 14

Редчайший в России спорткар Honda NSX был найден брошенным в лесу под Петербургом.

В Ленинградской области был обнаружен легендарный спорткар Honda NSX. Необычная находка была сделана рядом с одним из населенных пунктов под Санкт-Петербургом.

По состоянию автомобиля видно, что он на протяжении долгого времени находился под открытым небом и даже успел порасти мхом. Впервые новость о найденной Honda NSX была опубликована на портале Пикабу.

Позднее стало известно, что у прошлого владельца выкупили спорткар и сейчас он стоит в автосервисе, так как у автомобиля отсутствует мотор. До сих пор все гадают, как такая редкая для России модель оказалась заброшена в лесу.

Первое поколение Honda NSX было выпущено с 1990 по 2005 годы.Чтобы разогнаться до скорости сто километров в час, спорткару требуется чуть менее шести секунд.

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