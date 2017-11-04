Lamborghini на днях представит новую модель
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Lamborghini на днях представит новую модель
Ноябрь 04 13:00 2017

Lamborghini выпустила первое изображение своего «суперкара будущего».

Lamborghini анонсировала премьеру совершенного нового прототипа на 6 ноября в рамках конференции EmTech в Кэмбридже. Там будет представлен концепт, разработанный совместно с Массачуссетским технологическим институтом. Компания опубликовала тизер в официальном твиттере.

Lamborghini анонсировала премьеру

Производитель пока держит все детали в секрете, но ранее стало известно, что Lamborghini работает над следующей генерации, который станет плагин-гибридом.

Итальянцы сотрудничают с Массачуссетским технологическим институтом в разработках новых композитных материалов, альтернативных источников энергии и высокоемкостных аккумуляторов.

Предполагается, что гибридный суперкар марки будет выпущен в 2022 году и получит твердотельные аккумуляторы.

Кроме того, гибридную версию, как ожидается, получит и кроссовер Lamborghini Urus. Сначала модель будет доступна с битурбированной «восьмеркой».

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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