Lamborghini на днях представит новую модель

Lamborghini анонсировала премьеру совершенного нового прототипа на 6 ноября в рамках конференции EmTech в Кэмбридже. Там будет представлен концепт, разработанный совместно с Массачуссетским технологическим институтом. Компания опубликовала тизер в официальном твиттере.
Производитель пока держит все детали в секрете, но ранее стало известно, что Lamborghini работает над следующей генерации, который станет плагин-гибридом.
Итальянцы сотрудничают с Массачуссетским технологическим институтом в разработках новых композитных материалов, альтернативных источников энергии и высокоемкостных аккумуляторов.
Предполагается, что гибридный суперкар марки будет выпущен в 2022 году и получит твердотельные аккумуляторы.
Кроме того, гибридную версию, как ожидается, получит и кроссовер Lamborghini Urus. Сначала модель будет доступна с битурбированной «восьмеркой».
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
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