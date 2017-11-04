Hennessey Venom F5 мощностью 1600 л.с. 3

Hennessey представила новый автомобиль с максимальной скоростью 482 км/ч.

В рамках ежегодного тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе был представлен абсолютно новый гиперкар Hennessey Venom F5.

Заявленная производителем скорость быстрее, чем у нового Bugatti Chiron с его официальными 420 км/ч c электронным ограничителем (без него автомобиль потенциально может достичь примерно 463 км/ч).

Для Venom F5 с нуля спроектировали монструозный алюминиевый двигатель V8 объемом 7,4 л, который оснащается двойным турбонаддувом и развивает мощность 1 600 л.с. и 1 762 Нм крутящего момента. Тяга передается на задние колеса через покрышки Michelin Pilot Cup 2.

Venom F5 по умолчанию оснащается 7-ступенчатым «роботом» с одним сцеплением. Механическая КП доступна лишь в качестве опции и будет востребована только у смельчаков. Производитель объяснил, что в этом случае владельцу придется сражаться за сцепление вплоть до 225 км/ч при помощи специального трекшн-контроля, который работает на основе анализа GPS-данных.

Разгон до отметки 300 км/ч Hennessey способен разгоняться всего за 10 секунд, а менее чем за 20 секунд набирать 400 км/ч. В специальном режиме электроники Vmax улучшается аэродинамическая эффектность за счет опускания заднего антикрыла и изменения геометрии воздуховодов.

Компания Hennessey выпустит 24 экземпляра Venom F5. Начальная стоимость автомобиля составит от 1,6 млн долларов.

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