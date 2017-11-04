ГИБДД все. Почти. 147

ГИБДД отказалась от новых сотрудников

В распоряжении оказалось копии внутренних приказов МВД из Краснодарского края, Мурманской области, Ямало-Ненецкого АО и Челябинской области, в которых с почти идентичным текстом до нижестоящих подразделений доводится решение о запрете приема новых сотрудников.

«В соответствии с указанием МВД России от 30.10.2017 № 2793 сообщаем, что с 30.10.2017 до особого распоряжения прекращено комплектование вакантных должностей в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей в подразделениях, осуществляющих совершение регистрационных действий, а также проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачу водительских удостоверений», — говорится в документе. Как пояснил руководитель паблика ВКонтакте «Омбудсмен полиции», в других регионах России выходят аналогичные приказы.

В имеющихся экземплярах документов отличие заключается лишь в том, что в тексте некоторых идет ссылка не на приказ МВД, а на распоряжение главы ведомства Владимира Колокольцева № 449.

Смысл такого решения в МВД пока не комментируют. На запрос в пресс-центре ведомства пообещали ответить на следующей неделе, а замглавы ГИБДД России Владимир Кузин отказался комментировать ситуацию, посоветовав обратиться за разъяснениями в кадровую службу МВД

О том, что запрет на прием сотрудников скорее всего коснулся всех регионов, говорит и специализированный форум сотрудников полиции police-russia.ru, где с 1 ноября началось обсуждение приказа МВД — судя по записям, такой же приказ был получен в Камчатском крае и Нижегородской области.

«Здравствуйте, устраиваюсь на службу в ГИБДД, прошел все проверки, позвонили с кадров сказали, что меня одобрили и можно писать заявление на устройство. Начал увольняться с текущей работу и сегодня 1 ноября позвонили с ГИБДД сказали что процедура приостанавливается, т.к. есть информация о прекращении набора, но нет точных точной даты с какого числа вступит в силу приказ и когда его спустят. Есть ли какая-нибудь информация по этому поводу? может приостановят набор 1 декабря или января или есть сведения о дате приостановки может у кого. На официальном сайте данных нет, кадры тоже в подвешенном состоянии у них я такой не единственный кандидат», — в ночь на 1 ноября обратился с вопросом к участникам форума из Камчатского края пользователь ivin.v

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