Ford Mustang упакован в тысячу лошадиных сил 8

На шоу SEMA-2017 Shelby порадовала доработанными версиями Ford Mustang.

Shelby представила сразу две спецверсии обновленного масл-кара Ford Mustang образца 2018 года.

Первой новинкой стал Mustang GT под капот, которого на место прежнего двигателя поставили 5,2-литровый V8 от Shelby GT350. Именно он превращает Shelby Mustang в 1000-сильную ракету, — сообщает car.ru . Мотор дополнили огромным механическим нагнетателем Whipple и доработали впускную систему, взяли интеркулер, провели перенастройку ECU и усовершенствовали механическую коробку передач.

Ford Mustang Shelby 1000 получил агрессивный обвес, капот с воздухозаборниками и белые 20-дюймовые колесные диски с гоночной резиной, также новый диффузор, расширенные передние и задние колёсные арки и особые выхлопные трубы. Тюнинг автомобиля включает регулируемую подвеску и тормоза Brembo. Подробнее на сайте: car.ru.

Второй новинкой Shelby на выставке SEMA-2017 является GT500 Super Snake.

Ежегодно Shelby будет выпускать по 50 комплектов пакета, прием заказов на которые стартует в первом квартале 2018-го. Стоимость программы доработок не разглашается.

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