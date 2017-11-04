Ford Mustang упакован в тысячу лошадиных сил
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Ford Mustang упакован в тысячу лошадиных сил
Ноябрь 04 20:00 2017

На шоу SEMA-2017 Shelby порадовала доработанными версиями Ford Mustang.

Shelby представила сразу две спецверсии обновленного масл-кара Ford Mustang образца 2018 года.

Первой новинкой стал Mustang GT под капот, которого на место прежнего двигателя поставили 5,2-литровый V8 от Shelby GT350. Именно он превращает Shelby Mustang в 1000-сильную ракету, — сообщает car.ru. Мотор дополнили огромным механическим нагнетателем Whipple и доработали впускную систему, взяли интеркулер, провели перенастройку ECU и усовершенствовали механическую коробку передач.

2018 Shelby Mustang1000

Ford Mustang Shelby 1000 получил агрессивный обвес, капот с воздухозаборниками и белые 20-дюймовые колесные диски с гоночной резиной, также новый диффузор, расширенные передние и задние колёсные арки и особые выхлопные трубы. Тюнинг автомобиля включает регулируемую подвеску и тормоза Brembo. Подробнее на сайте: car.ru.

2018 Shelby Mustang1000

Второй новинкой Shelby на выставке SEMA-2017 является GT500 Super Snake.

Shelby GT500 Super SnakeShelby GT500 Super SnakeShelby GT500 Super Snake

Shelby GT500 Super Snake

Ежегодно Shelby будет выпускать по 50 комплектов пакета, прием заказов на которые стартует в первом квартале 2018-го. Стоимость программы доработок не разглашается.

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FordMustang GTSEMA 2017Shelby
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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