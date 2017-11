BMW отзывает автомобили

На территории США компания BMW отзывает около 1,4 млн машин из-за проблем с двигателем.

Неисправность может вызвать возгорания в силовой установке. 740 автомобилей данной марки, выпущенные с 2007 по 2011 год, подлежат отзыву. Речь идет, в том числе, о моделях Z4, X3 и X5.

Электропроводку в системе кондиционера отремонтируют еще в 673 тыс. авто, которые выпустили с 2006 по 2011 год.

#UPDATE In rare cases, faulty wiring of fan in certain 3 Series models from 2006 to 2011 could cause a fire says BMW https://t.co/8sBsDp3xdF

— AFP news agency (@AFP) November 3, 2017