Volkswagen хочет долю в ГАЗ 6

Volkswagen обсуждает вариант сотрудничества с Группой ГАЗ.

Генеральный директор Volkswagen Truck&Bus Андреас Реншлер, обсужает разные варианты сотрудничества, согласно подписанному в июне соглашению, в том числе возможность поставок группе ГАЗ кабин для грузовиков VW, а также сотрудничество в сфере автофургонов.

Мы могли бы поставлять группе ГАЗ кабины грузовиков с нашего завода в Бразилии. Еще одна возможность — сотрудничество в сегменте легких коммерческих автомобилей: у нас есть Volkswagen Crafter и MAN TGE, у ГАЗа есть Газель — почему бы в будущем не объединить их на одной платформе, — пояснил топ-менеджер Volkswagen.

В группе ГАЗ отказались от комментариев, в Volkswagen не смогли оперативно дать комментарий.

В июне 2017 года Volkswagen и группа ГАЗ подписали ряд соглашений, в том числе о продлении контрактной сборки автомобилей на мощностях российской компании до 2025 года, поставках дизельных двигателей для Газелей.

Реншлер и генеральный директор корпорации «Русские машины» Манфред Айбек подписали «соглашение о намерениях, в рамках которого компании рассмотрят возможности для долгосрочного стратегического партнерства».

В Volkswagen Truck & Bus входят марки MAN, Scania и Volkswagen Caminhoes е Onibus.

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