Умер аккумулятор 64

В двух кварталах от выставочного центра Явиса у меня умер аккумулятор.

Сидел в машине, слушал радио, а потом, внезапно, все выключилось. Хорошо хоть провода есть в багажнике. Открыл капот, взял их в руки и стал показывать всем своим видом, что мне нужна помощь. В таких случаях, в Питере, кто-нибудь останавливался в течении пяти минут. Тут же все оказалось куда сложнее.

Спустя десять минут поток все так же равнодушно проезжал мимо. Включивший поворотник таксист (моя последняя надежда была на них) ехал, как оказалось, не ко мне, а к голосовавшей за моей спиной девушке. И только я начал расстраиваться, как рядом притормаживает убитый Таун-Кантри с номерами Северной Каролины.

Внутри застенчивый черный парень с лежащим на пассажирском сиденье Кораном. Провозился со мной минут, наверное, десять. Терпеливо газовал пока я заряжусь. Потом, когда ничего не зарядилось, достал свои провода и таки оживил мой многострадальный Фольксваген. Денег не взял, хотя я всеми силами пытался их ему всунуть. Даже благодарность принял как-то неохотно, словно стыдясь такого внимания к себе и совершенному им поступку.

Второй раз в Нью-Йорке мне на дороге приходят на выручку люди от которых я, в силу замутненности сознания, помощи вообще не ожидаю. И это учит меня тому, что мир совсем не такой, как многие из нас себе его представляют. Точно не черно-белый. Спасибо тебе, чувак.