Умер аккумулятор
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Умер аккумулятор
Ноябрь 03 15:00 2017

В двух кварталах от выставочного центра Явиса у меня умер аккумулятор.

Сидел в машине, слушал радио, а потом, внезапно, все выключилось. Хорошо хоть провода есть в багажнике. Открыл капот, взял их в руки и стал показывать всем своим видом, что мне нужна помощь. В таких случаях, в Питере, кто-нибудь останавливался в течении пяти минут. Тут же все оказалось куда сложнее.

Спустя десять минут поток все так же равнодушно проезжал мимо. Включивший поворотник таксист (моя последняя надежда была на них) ехал, как оказалось, не ко мне, а к голосовавшей за моей спиной девушке. И только я начал расстраиваться, как рядом притормаживает убитый Таун-Кантри с номерами Северной Каролины.

Внутри застенчивый черный парень с лежащим на пассажирском сиденье Кораном. Провозился со мной минут, наверное, десять. Терпеливо газовал пока я заряжусь. Потом, когда ничего не зарядилось, достал свои провода и таки оживил мой многострадальный Фольксваген. Денег не взял, хотя я всеми силами пытался их ему всунуть. Даже благодарность принял как-то неохотно, словно стыдясь такого внимания к себе и совершенному им поступку.

Второй раз в Нью-Йорке мне на дороге приходят на выручку люди от которых я, в силу замутненности сознания, помощи вообще не ожидаю. И это учит меня тому, что мир совсем не такой, как многие из нас себе его представляют. Точно не черно-белый. Спасибо тебе, чувак.

 

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  Article "tagged" as:
помощь на дороге
  Категории:
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Денис Самсебесказал
Денис Самсебесказал

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2 комментария

  1. Maxim Fomin
    Ноябрь 03, 15:24 #1 Maxim Fomin

    Ха… В 90-х ехал зимой из Тольятти в столицу. Ночью. По дороге обсох (бензин кончился). Ни канистры, ни шланга. Стою, голосую. Ночью. Неподалеку от Тольятти. Замерз напрочь. Не останавливается никто. Через примерно час тормозит убитая копейка. Колоритный цыган с семейством. Достал канистру, воронку, залил литров 10 и даже денег не взял. Респект ему и уважуха…

  2. Nikolay Vorobev
    Ноябрь 03, 15:30 #2 Nikolay Vorobev

    Как то раз довелось побегать вдоль института и обратно с протянутой рукой, к тому же без проводов — забыл выключить подфарники)

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