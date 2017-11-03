Раритетный ГАЗ-67Б
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Раритетный ГАЗ-67Б
Ноябрь 03 13:00 2017

В Барнауле продается известный ГАЗ-67Б

На интернет площадке объявлений о продаже появилось интересное предложение. Автор объявления предлагает настоящим ценителям автомобилей приобрести известнейшую автомодель 1949 г.в. — ГАЗ-67Б.

По словам владельца раритетный внедорожник сохранен в первозданном виде. Тому, что автомобиль хорошо сохранился способствовал тот факт, что машина долгое время простояла в отапливаемом гараже.

Силовая часть ГАЗ-67Б реализована 3,2-литровым мотором на 54 л.с. Коробка передач — механическая. Привод у послевоенного внедорожника — полный.

Как мы знаем из истории, такие машины выпускались на автозаводе имени Молотова в 1949 году.

За предложенный раритетный лот теперешний хозяин машины запрашивает 250000 рублей. Он уверен, что никакая иномарка не сможет затмить для настоящего коллекционера все прелести предлагаемого внедорожника послевоенных времен.

А обсуждаемый ГАЗ-67Б в свое время имел колоссальную популярность.

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ГАЗстарые авто
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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