Премьера Mercedes-Benz A-Class 31

Появились первые фото самого дешевого «Мерседеса» без камуфляжа

В Сеть попали шпионские снимки нового A-Class, сделанные во время дорожных испытаний. Примечательно, что тестовый экземпляр показался на дороге без маскировки.

Как и ожидалось, дизайн автомобиля выдержан в стиле шоу-кара Concept A, который дебютировал в этом году в Шанхае. В основу модели легла платформе MFA, благодаря которой A-Class несколько увеличится в габаритах, а его вес, напротив, уменьшится. На первом этапе в продажу поступит хэтчбек, а позже появится и модель в кузове седан.

Mercedes-Benz A-Class предложат с базовым 1,4-литровым мотором, который работает на бензине, и шестиступенчатой «механикой». В линейку двигателей также войдут прежние агрегаты объемом 1,6 и 2 литра, а самый мощный Mercedes-AMG получит 400-сильную установку.

Премьера запланирована на март 2018 года — она состоится в рамках Женевского автосалона.

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