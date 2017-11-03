Peugeot покинет Дакар
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Peugeot покинет Дакар
Ноябрь 03 20:15 2017

Peugeot намерен выиграть ещё один Дакар перед уходом.

Французская марка официально подтвердила, что закончит свою программу на южноамериканском ралли-рейде.

Поскольку это будет последний Дакар для Peugeot, мы хотели бы завершить нашу удивительную кампанию на высокой ноте, — сказал Бруно Фамин, директор Peugeot Sport .

Peugeot Дакар

Новость об уходе заводского коллектива была ожидаема – Peugeot уже одержала две победы в этой гонке в 2016 и 2017 годах, а кроме того оставалась недовольна вероятным изменением регламента.

Состав команды на гонку 2018 года остался прежним. Победитель двух последних лет Стефан Петерансель будет выступать со штурманом Жан-Полем Котре. Для Петеранселя этот Дакар будет 29-м в карьере. Себастьен Леб выступит вместе с Даниэлем Элена, Карлос Сайнс – с Лукасом Крусом, а Сириль Депре – с Давидом Кастера.

В этом году Peugeot снова примет старт с обновлённым 3008 DKR Maxi.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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