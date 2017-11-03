Немецкие автопроизводители создают совместное предприятие IONITY 11

IONITY установит и будет обслуживать около 400 станций быстрой зарядки на основных транспортных путях Европы.

BMW, Daimler, Ford, Volkswagen, Audi и Porsche сегодня объявили о создании совместного предприятия IONITY, которое займется разработкой и строительством сети высокомощных зарядных станций для электромобилей по всей Европе к 2020 году.

Компанию IONITY со штаб-квартирой в Мюнхене возглавляют Михаеля Хаджеша в качестве CEO и Маркус Гролл, занимающий должность COO. Непрерывно растущий штат сотрудников компании будет насчитывать 50 человек уже к началу 2018 года.

20 станций будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Они будут расположены вдоль главных дорог Германии, Норвегии и Австрии с интервалом 120 км и установлены на заправках и станциях сервиса таких компаний, как Tank & Rast, Circle K и OMV.

В 2018 количество зарядных станций уже превысит 100, причем каждая позволит заряжать одновременно сразу несколько электромобилей различных марок

Каждый пункт зарядки сможет обеспечить зарядный ток мощностью до 350 кВт, зарядка будет производиться с использованием системы комбинированной зарядки постоянным и переменным током Combined Charging System европейского типа.

При выборе мест для установки зарядных станций учитывалась возможность интеграции с существующими пунктами зарядки. Для этого IONITY ведет переговоры о присоединении к существующим инфраструктурным инициативам, в том числе с участием компаний-участников, а также политических институтов.

Партнеры-учредители, BMW, Daimler, Ford и Volkswagen имеют равные доли в совместном предприятии и открыты к участию других автопроизводителей в расширении сети зарядных станций.