KIA на выставке SEMA 2017
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KIA на выставке SEMA 2017
Ноябрь 03 08:00 2017

KIA представила три шоу-кара на базе моделей Stinger и Cadenza.

KIA демонстрирует на тюнинг-шоу SEMA-2017 три построенных в единичных экземплярах автомобиля, разработанных при участии известного тюнинг-ателье West Coast Customs.

Один из шоу-каров подготовлен на базе Stinger в самой мощной версии GT, а в основе второго – популярный в США седан бизнес-класса KIA Cadenza1. Также KIA представляет на выставке тюнингованный Stinger GT Federation, ставший настоящим демонстрационным стендом деталей и аксессуаров ведущих производителей автокомпонентов и аксессуаров для розничного рынка.

KIA Stinger GT Wide Body

KIA Stinger GT Wide Body

Шоу-кар Kia Stinger GT Wide Body

Жемчужно-синий Stinger GT Wide Body — это цвет достигнут многослойным окрашиванием. Подвеска модели занижена на 3,6 см на передней оси и на 3,1 см на задней оси, установлены кованые колесные диски Keen размерности 21 дюйм со спортивными шинами категории high-performance. Аэродинамический обвес и задний диффузор из углеволокна обеспечивают максимальную прижимную силу на высокой скорости. Специалисты по тюнингу использовали для сидений синюю кожу, передняя панель получила отделку из серой кожи с выполненной вручную прострочкой, обод руля сделан из замши «Алькантара», а центральная консоль – глянцево-черная.

KIA Cadenza Obsidian

KIA Cadenza Obsidian

Шоу-кар Kia Cadenza Obsidian

Ателье West Coast Customs подготовило к выставке SEMA специальную версию седана бизнес-класса Cadenza Obsidian. Автомобиль окрашен в цвет «черный металлик», с яркими декоративными элементами цвета меди (как снаружи, так и в салоне). Подвеска седана также занижена, установлены более жесткие спортивные пружины. На KIA Cadenza установлены 20-дюймовые колеса с дисками Keen глянцевого-черного цвета с такими же «медными» акцентированными элементами. В тон кузову на стекла нанесена «глухая» сверхплотная тонировка. В салоне Cadenza Obsidian верхняя часть передней панели обтянута простроченной вручную замшей, сиденья получили отделку из нежнейшей коричневой кожи с замшевыми вставками, а дверные панели обтянуты замшей специально подобранного в тон сиденьям коричневого цвета. Мощный интегрированный сабвуфер дополняет звучание премиальной аудиосистемы Harmаn Kardon2 мощностью 630 Вт.

KIA Stinger GT Federation

KIA Stinger GT Federation

Специальный выставочный экземпляр Stinger GT Federation

На выставке SEMA-2017 KIA также представляет Stinger GT Federation, который был подготовлен с использованием компонентов от ведущих производителей компонентов для тюнинга. Появление таких деталей и аксессуаров одновременно с выходом модели Stinger подчеркивает выход KIA в новый сегмент спортивных автомобилей. Аэродинамический обвес Air Design USA, включающий в себя задний спойлер, задний диффузор и накладки на вентиляционные решетки, подчеркивает спортивный характер кремово-оранжевого Stinger.

Воздушный фильтр низкого сопротивления K&N в тракте впуска и выпускная система пониженного сопротивления Borla с четырьмя выхлопными патрубками помогают двигателю Stinger «дышать» свободнее, обеспечивая 3,3-литровому V6-битурбо дополнительные 15 л.с.3. Спортивный характер автомобиля делают еще более ярко выраженным пружины Eibach, стабилизаторы увеличенного сечения и заниженная подвеска. Эффектный агрессивный дизайн 20-дюймовых колесных дисков TSW и шины Falken дополняют образ и характер Stinger GT Federation.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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