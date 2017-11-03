KIA на выставке SEMA 2017 19

KIA представила три шоу-кара на базе моделей Stinger и Cadenza.

KIA демонстрирует на тюнинг-шоу SEMA-2017 три построенных в единичных экземплярах автомобиля, разработанных при участии известного тюнинг-ателье West Coast Customs.

Один из шоу-каров подготовлен на базе Stinger в самой мощной версии GT, а в основе второго – популярный в США седан бизнес-класса KIA Cadenza1. Также KIA представляет на выставке тюнингованный Stinger GT Federation, ставший настоящим демонстрационным стендом деталей и аксессуаров ведущих производителей автокомпонентов и аксессуаров для розничного рынка.

Шоу-кар Kia Stinger GT Wide Body

Жемчужно-синий Stinger GT Wide Body — это цвет достигнут многослойным окрашиванием. Подвеска модели занижена на 3,6 см на передней оси и на 3,1 см на задней оси, установлены кованые колесные диски Keen размерности 21 дюйм со спортивными шинами категории high-performance. Аэродинамический обвес и задний диффузор из углеволокна обеспечивают максимальную прижимную силу на высокой скорости. Специалисты по тюнингу использовали для сидений синюю кожу, передняя панель получила отделку из серой кожи с выполненной вручную прострочкой, обод руля сделан из замши «Алькантара», а центральная консоль – глянцево-черная.

Шоу-кар Kia Cadenza Obsidian

Ателье West Coast Customs подготовило к выставке SEMA специальную версию седана бизнес-класса Cadenza Obsidian. Автомобиль окрашен в цвет «черный металлик», с яркими декоративными элементами цвета меди (как снаружи, так и в салоне). Подвеска седана также занижена, установлены более жесткие спортивные пружины. На KIA Cadenza установлены 20-дюймовые колеса с дисками Keen глянцевого-черного цвета с такими же «медными» акцентированными элементами. В тон кузову на стекла нанесена «глухая» сверхплотная тонировка. В салоне Cadenza Obsidian верхняя часть передней панели обтянута простроченной вручную замшей, сиденья получили отделку из нежнейшей коричневой кожи с замшевыми вставками, а дверные панели обтянуты замшей специально подобранного в тон сиденьям коричневого цвета. Мощный интегрированный сабвуфер дополняет звучание премиальной аудиосистемы Harmаn Kardon2 мощностью 630 Вт.

Специальный выставочный экземпляр Stinger GT Federation

На выставке SEMA-2017 KIA также представляет Stinger GT Federation, который был подготовлен с использованием компонентов от ведущих производителей компонентов для тюнинга. Появление таких деталей и аксессуаров одновременно с выходом модели Stinger подчеркивает выход KIA в новый сегмент спортивных автомобилей. Аэродинамический обвес Air Design USA, включающий в себя задний спойлер, задний диффузор и накладки на вентиляционные решетки, подчеркивает спортивный характер кремово-оранжевого Stinger.

Воздушный фильтр низкого сопротивления K&N в тракте впуска и выпускная система пониженного сопротивления Borla с четырьмя выхлопными патрубками помогают двигателю Stinger «дышать» свободнее, обеспечивая 3,3-литровому V6-битурбо дополнительные 15 л.с.3. Спортивный характер автомобиля делают еще более ярко выраженным пружины Eibach, стабилизаторы увеличенного сечения и заниженная подвеска. Эффектный агрессивный дизайн 20-дюймовых колесных дисков TSW и шины Falken дополняют образ и характер Stinger GT Federation.