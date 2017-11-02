В Приморском крае будут производить электрокары
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В Приморском крае будут производить электрокары
Ноябрь 02 13:00 2017

В Приморском крае наладят производство электрокаров.

Как сообщили в Минвостокразвития, компания «Прометей», которая является совместным предприятием российской компании «Технохолдинг Сумотори» и японской корпорации Arai Shoji Co. Ltd., планирует в 2019 году построить завод. Проект оценивается в 500 млн руб.

Производство экологических машин наладят на площадке ТОР «Надеждинская». Строительство завода начнётся до конца текущего года.

Изначально «Прометей» планировала трансфомировать малолитражные подержанные японские автомобили в электрокары. В качестве базовой платформы этого этапа была выбрана марка Suzuki.

Напомним, неделю назад «Сумотори», Arai Shoji Co. Ltd. и японская компания Royal AutoParts приступили к строительству первого на Дальнем Востоке завода, который будет заниматься утилизацией автомобилей. Инвестиции оцениваются в 300 млн руб.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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