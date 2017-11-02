УАЗ Профи покорил Эльбрус
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УАЗ Профи покорил Эльбрус
Ноябрь 02 19:10 2017

УАЗ Профи поднялся на высоту более 3 тыс. метров.

УАЗ Профи в штатной комплектации «Стандарт» с полным приводом и загрузкой в 1,5 тонны преодолел путь в 4800 километров. Трасса проходила через Тамбов, Волгоград, Астрахань, Элисту и Пятигорск. Участникам испытаний пришлось продемонстрировать работу техники как в пустынях, так и в горах.

УАЗ ПРОФИ на испытаниях

По итогам испытаний УАЗ Профи подтвердил отличные ходовые качества в самых трудных условиях. В Астраханской области автомобиль преодолел пустыню, пересекая песчаные барханы высотой в несколько десятков метров. Очень высокая запыленность местности и высокие температуры не стали препятствием для нового грузовика. На высокогорье, где низкие температуры и разряженность воздуха создавали участникам испытаний особые сложности, автомобиль показал достойный результат пусковых свойств модернизированного двигателя ZMZ-PRO.

Конечной точкой трассы стал Эльбрус в Кабардино-Балкарии, самая высокая точка России и Европы. Новому грузовику удалось без помощи тяжелой техники заехать на высоту в 3198 метров.

Ульяновские внедорожники неоднократно поднимались практически на вершину горы. Для нового грузовика проверка в высокогорных условиях не стала исключением.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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1 Comment

  1. Daniel Daniel
    Ноябрь 02, 19:57 #1 Daniel Daniel

    Ну чтож, достойный результат) Когда уже к дилерам завезете?

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