УАЗ Профи покорил Эльбрус 21

УАЗ Профи поднялся на высоту более 3 тыс. метров.

УАЗ Профи в штатной комплектации «Стандарт» с полным приводом и загрузкой в 1,5 тонны преодолел путь в 4800 километров. Трасса проходила через Тамбов, Волгоград, Астрахань, Элисту и Пятигорск. Участникам испытаний пришлось продемонстрировать работу техники как в пустынях, так и в горах.

По итогам испытаний УАЗ Профи подтвердил отличные ходовые качества в самых трудных условиях. В Астраханской области автомобиль преодолел пустыню, пересекая песчаные барханы высотой в несколько десятков метров. Очень высокая запыленность местности и высокие температуры не стали препятствием для нового грузовика. На высокогорье, где низкие температуры и разряженность воздуха создавали участникам испытаний особые сложности, автомобиль показал достойный результат пусковых свойств модернизированного двигателя ZMZ-PRO.

Конечной точкой трассы стал Эльбрус в Кабардино-Балкарии, самая высокая точка России и Европы. Новому грузовику удалось без помощи тяжелой техники заехать на высоту в 3198 метров.

Ульяновские внедорожники неоднократно поднимались практически на вершину горы. Для нового грузовика проверка в высокогорных условиях не стала исключением.