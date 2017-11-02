Цены на эвакуацию возрастут 8

В Петербурге повысят тарифы на эвакуацию автомобилей.

С начала следующего года в Петербурге вырастут цены на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках.

Как следует из распоряжения комитета по тарифам, за эвакуацию легкового автомобиля владельцам придется платить 2815 рублей и 61 копейку.

Сейчас тариф составляет 2715 рублей 15 копеек. Также один час содержания машины на штрафстоянке возрастет с нынешних 48 рублей 44 копеек до 50 рублей 23 копеек.

За эвакуацию автобусов придется платить 16893 рубля, а путешествие на штрафстоянку грузовика обойдется в 19709 рублей. С владельцев транспортных средств, которые не вписываются в привычные габариты, будут брать за эвакуацию 22 тысячи 524 рубля.

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