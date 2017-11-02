Цены на эвакуацию возрастут
8

Цены на эвакуацию возрастут
Ноябрь 02 20:05 2017

В Петербурге повысят тарифы на эвакуацию автомобилей.

С начала следующего года в Петербурге вырастут цены на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках.

эвакуация автомобиля

Как следует из распоряжения комитета по тарифам, за эвакуацию легкового автомобиля владельцам придется платить 2815 рублей и 61 копейку.

Сейчас тариф составляет 2715 рублей 15 копеек. Также один час содержания машины на штрафстоянке возрастет с нынешних 48 рублей 44 копеек до 50 рублей 23 копеек.

За эвакуацию автобусов придется платить 16893 рубля, а путешествие на штрафстоянку грузовика обойдется в 19709 рублей. С владельцев транспортных средств, которые не вписываются в привычные габариты, будут брать за эвакуацию 22 тысячи 524 рубля.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
санкт-Петербургтарифыштрафстоянкаэвакуация автомобилей
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Mazda – лучшие по сохранности остаточной стоимости автомобиля

Mazda – лучшие по сохранности остаточной стоимости автомобиля 4

VW смотрит в будущее с концептом спортивного купе GTE

VW смотрит в будущее с концептом спортивного купе GTE 0

Очередной участок М4 Дон стал платным

Очередной участок М4 Дон стал платным 6

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.