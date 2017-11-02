Tokyo Motor Show. Будущее уже здесь 16

Приятно, когда тебя встречают словами на твоем родном языке. Приятно, когда все сделано по-человечески. Приятно посмотреть на крутейшие концепты, созданные японскими автомобильных дел мастерами. В Токио открылся самый уютный автосалон в мире.

Приветствие по-русски я увидел на стенде Subaru, почти сразу после того, как попал на салон. Приятно, особенно учитывая, что это дело рук японцев. Для них русский, как для нас иероглифы. Кроме того, Токийский автосалон это такой своего рода междусобойчик. Он проводится, прежде всего, для своих. Но и гостям рады.

Если не поймешь народ, никогда не узнаешь, как в стране нужно водить машину и почему они делают автомобили, на которых весь мир ездит. О важности фен-шуя (читай соблюдения правил) и многовековых традициях в этом вопросе говорит хотя бы история древней столицы Японии — Киото, где я на этой неделе побывал. Перед тем, как построить город, долго искали для него место. Наконец нашли подходящую долину. В ней все было феншуйно, если бы не жесткий облом: долину ровно посередине пересекала река. А это обещало многие печали: по меньшей мере раскол в государстве, междоусобицы и прочие потрясения. Фигня вопрос, решили японцы, закопали русло, а воду пустили по двум другим рекам по обеим сторонам долины. В результате стройплощадка оказалась окружена водой, что очень даже по фен-шую и обещало многовековое единство нации. Так же они делают машины, очень внимательно и педантично.

На автомобильных салонах можно увидеть множество невероятных концептов. Большинство настоящая нелепица, которую забудут через день после закрытия выставки. Относится ли к ним экспонат, который изображен ниже, решайте сами. Каждый привлекает внимание как может, производитель автозапчастей Toyoda Gosei делает это вот так.

Автомобиль-пузырь. Сделан из мягких пластин, бережет пешеходов при аварии.

Mazda порадовала своим четырехдверным Vision Coupe. С дизайном у них проблем нет.

Компактный KAI Concept. Олицетворяет новое поколение автомобилей Mazda.

Что необычно в Токио — здесь вместе с легковушками показывают грузовики. В том числе ооочень необычную разработку Isuzu — концепт FD-SI. Вот такими в компании видят легкие грузовики будущего. Сравните с «ГАЗелью». Трудно поверить, что такое действительно появится на дорогах, но в Японии все возможно.

Isuzu FD-SI. Формы вполне японские, можно сказать традиционные.

Концепт Скорой помощи будущего от Nissan.

Такой пациент лежит внутри. Сразу видно, что человеку плохо.

Очень много фантазий на тему автопилотов. Некоторые видят их так.

Основа продаж Suzuki в Японии — так называемые «кей-кары», машины странные снаружи и добрые внутри, максимально адаптированные под нужды местного потребителя и под местные законы. В них все сделано для того, чтобы владелец платил меньше. Не менее популярны всяческие производные от них. Например, кроссоверу XBee прочат большое будущее.

На каждом автосалоне есть вещи, которые незаслуженно обходят стороной. Посмотрите на этот концепт шин Bridgestone, которые не нужно накачивать. Он так и называется — AirFree. Такая шина за счет внутренних перегородок должна выдерживать вес автомобиля.

Это решение предлагают использовать не только для автомобилей, но и для велосипедов.

А можно стоять и любоваться рисунками протекторов шин Yokohama.

Хочется передать атмосферу 45-го Токийского автосалона. Здесь классно! Очень дружелюбное место. В отличие от других автосалонов, здесь нет китайцев (я умею отличать их от японцев). На Франкфуртском салоне в сентябре китайских журналистов было столько, что их водили группами с «экскурсоводом». Знаете, как организованные туристы ходят, за человеком с флагом или табличкой. В целом, иностранцев мало. Нет толп. Японцы очень вежливы, никогде не перегородят кадр, если снимаешь машину. И еще здесь не тусклые сумерки, а отличный свет. Фотографировать одно удовольствие!

Красивые девушки есть, но ведут себя тихо и от автомобилей не отвлекают. Первым делом самолеты. Фен-шуй полный.

Электроконцепт Nissan IMx очень крут. Выглядит отлично. Но главное то, что внутри. Обещают, что это будет машина будущего. Во-первых, батарейки будет хватать на 600 км пробега. Т.е. он будет по этому показателю не хуже, чем большинство машин с бензиновыми двигателями. Во-вторых, автомобиль будет интерактивным и будет обращать внимание водителя на различные опасности и препятствия, в буквальном смысле заглядывать за угол благодаря своим сенсорам, он сможет оценивать дорожную ситуацию и предупреждать человека о возможных неприятностях. А еще он будет оснащен автопилотом и подъехав к дому, можно будет выйти, попросив IMx встать на парковку самостоятельно. Вот такое оно, будущее.

А Suzuki рассказала, каким видит компактный кроссовер для молодежи. Есть в нем что-то от Jeep. Но e-SURVIVOR, как понятно из названия, автомобиль электрический. Вообще, здесь электрокары одна из главных тем.

Ну и Тойота. На ее стенде просто снос башки. Концепты, концепты. Начну с автобуса на водороде, который будет возить спортсменов на летней олимпиаде в Токио в 2020 году. Т.е. уже совсем скоро.

Еще Тойота показала, каким видит такси будущего. Надо сказать, что в такси в Японии работают машины старых моделей. Я об этом еще напишу отдельно. Т.е. модель старая, а сама машина — новая. Поэтому не удивляйтесь фотографии ниже. Выглядит такси не космически, зато места много и комфорт, уверен, на высоте.

Прототип японского лимузина Toyota New Century.

«Коробка с инструментами» от того же производителя — Toyota Tj Cruiser. Я долго рассматривал его на фото, теперь увидел вживую. Впечатляет. Брутально очень. Хорошо, что квадратные формы не умерли.

Стенд Lexus на этот раз был скромным. Но LS — красавец!

Европейцы были представлены слабо, что называется, для «галочки». Знают, что ловить в Японии им нечего. Здесь только 5% иномарок, остальные произведены отечественным автопромом.

А этот концепт электромобиля BMW мы уже видели во Франкфурте.

Daihatsu Hijet. Типичный для японских дорог автомобиль.

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