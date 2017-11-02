Очередь за Lada Vesta SW 33

Дилеры распродали всю первую партию Vesta SW и Vesta SW Cross

С момента старта продаж Vesta SW и Vesta SW Cross прошло меньше недели, а официальные дилеры «АвтоВАЗа» уже реализовали поставленные им автомобили. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на представителей трёх крупных дилерских центров.

Отмечается, что разобрали абсолютно все версии и комплектации. В автосалонах остались лишь демонстрационные образцы. По словам дилеров, они уже выбрали половину ноябрьской квоты на поставку моделей. По их прогнозам, дефицит новинок может быть устранён в начале следующего года, но может сохраниться и дольше — с учётом традиционного всплеска спроса весной.

Универсал LADA Vesta SW и кроссовер LADA Vesta SW Cross стали продаваться на территории России с 25 октября. Обе новинки с сентября выпускаются на ижевском заводе группы «АвтоВАЗ». Цены на автомобили начинаются от 639 000 рублей и 775 900 рублей соответственно.

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