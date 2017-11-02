Новая версия Mitsubishi Outlander
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Новая версия Mitsubishi Outlander
Ноябрь 02 12:00 2017

Mitsubishi Outlander получил «недорогую» версию

На мощностях калужского завода «ПСМА Рус» стартовало производство кроссоверов в новой комплектации.

Как сообщили в пресс-службе компании, Outlander с двухлитровым мотором теперь доступен в исполнении Intense+ с тканевыми сиденьями, не оснащенными электроприводом. При этом он оборудован системой помощи при подъеме (HSA), динамической система курсовой устойчивости и противобуксовочной системой (ASTC), системой помощи при экстренном торможении (Brake Assist), галогеновыми фарами переднего света со встроенными LED дневными ходовыми огнями, датчиком света и дождя, передними противотуманными фарами, а также легкосплавными дисками 18″, круиз-контролем и камерой заднего вида.

Стоимость такого кроссовера составит 1 779 990 рублей. Напомним, цены на автомобиль в базовой комплектации составляет 1 499 000 рублей.

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MitsubishiOutlander
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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