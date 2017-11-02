Land Cruiser Prado — старт продаж в России
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Land Cruiser Prado — старт продаж в России
Ноябрь 02 09:00 2017

В России стартовали продажи нового Land Cruiser Prado.

Оснащение всех 6 комплектаций было улучшено опциями, обеспечивающими максимальный комфорт и безопасность, что приблизило внедорожник к флагманскому Land Cruiser 200.

Land Cruiser Prado

За 2 недели с момента старта контрактования было собрано уже более 500 заказов на новый Land Cruiser Prado.

В базовую комплектацию «Классик» вошли светодиодные дневные ходовые огни, датчик света и боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, обогревом и электроприводом складывания.

Land Cruiser Prado

На территории России стартовали продажи нового Toyota Land Cruiser Prado.

Версия «Стандарт» оснащается трехзонным климат-контролем, камерой заднего вида, электроприводом водительского сиденья в 8 направлениях и в 4 направлениях для сиденья переднего пассажира, светодиодными противотуманным фарами, круиз-контролем, подогревом переднего ряда кресел и потолочными воздуховодами для задних пассажиров.

Land Cruiser Prado салон

Автомобиль доступен в 6 фиксированных комплектациях, каждая из которых дополнена рядом востребованных опций, обеспечивающих комфорт и безопасность.

Комплектация «Элеганс» впервые получила cветодиодные фары ближнего и дальнего света с системой автоматического переключения дальнего света на ближний, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, предпусковой подогреватель двигателя и салона с функцией дистанционного управления и принудительную блокировку заднего межколесного дифференциала.

Land Cruiser Prado люк

С момента старта контрактования дилеры Тойота приняли и обработали более 500 заказов на новый Land Cruiser Prado.

Оснащение комплектации «Престиж» улучшилось с появлением системы выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT S, а также — шестого, автоматического режима работы MTS–Auto в составе системы Multi Terrain Select.

Land Cruiser Prado кресла

Начиная с комплектации «Престиж», в новом Land Cruiser Prado доступны вентиляция кресел первого ряда и самый полный среди всех моделей бренда пакет опций «Зимний комфорт».

Система кругового обзора стала полностью идентичной Land Cruiser 200 с появлением новых функций, таких как: режим «прозрачного капота», функции выравнивания горизонта, широкоугольного вида сзади и режима панорамного обзора. Система стабилизации положения кузова (KDSS) была перенастроена, что обеспечило более «мягкую» работу подвески для еще большего комфорта при движении.

Land Cruiser Prado панель

Топовая комплектация «Люкс Safety» в пятиместном или семиместном исполнении предлагает клиентам выбор уже из пяти режимов движения ECO/NORMAL/COMFORT/SPORT S/SPORT S+, а также — полный набор опций пакета Toyota Safety Sense.

Клиент может выбрать из 3 двигателей: 2,8-литрового турбодизельного и двух бензиновых агрегатов объемом 2,7 и 4,0 литра.

Максимальная цена перепродажи на версию внедорожника с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра стартует от 2 199 000 рублей, от 2 853 000 рублей за исполнение с турбодизельным двигателем 2,8 литра и от 3 205 000 рублей за топовую версию с 4,0-литровым бензиновым агрегатом мощностью 249 л. с.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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