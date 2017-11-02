Ford Performance Drift Stick 16

Ford создал первый в мире электронный «ручник» для дрифта

Ford представляет совершенно новую систему Ford Performance Drift Stick, первый ручной тормоз с электронным управлением. Вдохновленный раллийными болидами узел был разработан для Focus RS и получил одобрение от звезды гонок и трюковой езды Кена Блока (Ken Block).

Дрифтстик, получивший внутреннее название Project Wicked Stick (проект «Злой рычаг», также созвучно имени менеджера программы Джона Викса – John Wicks), стал логичным дополнением уникального дрифт-режима, разработанного для Focus RS той же командой. «Инженеров Ford Performance отличает страстное отношение к работе. Они настоящие энтузиасты своего дела, – сказал Дейв Перицак (Dave Pericak), глобальный директор подразделения Ford Performance.

– Мы предоставляем полную творческую свободу, именно благодаря этому родился проект «Злой рычаг». Наши инженеры будут использовать наработки, полученные в ходе работы над проектом, на многих будущих моделях Ford Perfomance, а затем передадут дух изобретательства коллегам из других отделов».

Дрифтстик представляет собой алюминиевый рычаг, расположенный между водительским сиденьем и рычагом МКП. Он воздействует одновременно на систему полного привода Ford Performance и антиблокировочную систему тормозов.

При «затягивании» рычага размыкаются муфты привода задних колес и повышается давление в цилиндрах задних тормозных механизмов. Задние колеса блокируются и автомобиль начинает скольжение. Это позволяет проходит повороты в заносе подобно тому, как это делают раллийные гонщики на специально подготовленных автомобилях.