Дилеры закрываются 148

Почти 60 дилерских автоцентров закрылось в Москве в январе-сентябре

Почти 60 дилерских автоцентров закрылось в столице за девять месяцев 2017 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

«За девять месяцев в Москве закрылось 58 дилерских центров», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что за указанный период в столице открылся 41 дилерский центр, в настоящее время их количество в Москве составляет 434. «Общее количество дилерских центров в Московской области — 141. За девять месяцев 2017 г. было закрыто 22, открылось 13», — заключили в пресс-службе.

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