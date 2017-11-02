Дилеры закрываются

Почти 60 дилерских автоцентров закрылось в столице за девять месяцев 2017 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры».
«За девять месяцев в Москве закрылось 58 дилерских центров», — уточнил собеседник агентства.
Он добавил, что за указанный период в столице открылся 41 дилерский центр, в настоящее время их количество в Москве составляет 434. «Общее количество дилерских центров в Московской области — 141. За девять месяцев 2017 г. было закрыто 22, открылось 13», — заключили в пресс-службе.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
С такими аппетитами на обслуживание как у дилеров, скоро половина закроется.
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