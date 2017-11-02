AMC Javelin AMX получил название Defiant
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AMC Javelin AMX получил название Defiant
Ноябрь 02 15:00 2017

На SEMA дебютирует раритетный AMC Javelin с тюнинговым мотором Hellcat.

В рамках проходящего в эти дни тюнинг-шоу SEMA ателье Ringbrothers из Висконсина представит сразу несколько уникальных моделей. Одной из новинок стал маслкар AMC Javelin AMX 1972 года, который получил 1000-сильный мотор от Dodge Challenger Hellcat, а также ряд внешних дополнений.

AMC Javelin с мотором Hellcat

Новый AMC Javelin AMX от тюнинг-ателье Ringbrothers получил название Defiant. Капот, передние крылья, решетка радиатора и элементы обвеса выполнены из карбона. В результате маслкар смог «похудеть» на 1304 килограмма.

AMC Javelin с мотором Hellcat

Под капотом расположился 6,2-литровый бензиновый мотор Hellcat V8, который сочетается с кастомной системой турбонаддува Whipple, что суммарно позволило силовой установке генерировать 1000-слошадиных сил.

AMC Javelin с мотором Hellcat

AMC Javelin с мотором Hellcat

Новый Defian получил спортивную выпускную систему Flowmaster, колёсные диски от HRE, а также уникальный золотистый колер кузова Jalop Gold.

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AMC Javelin AMXHellcatSEMA 2017маслкар
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AMSRUS
AMSRUS

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