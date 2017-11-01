Замена «Кировцу»
7

Замена «Кировцу»
Ноябрь 01 15:00 2017

В Петербурге запустили серийное производство нового «Кировца» К-424

Специалисты Кировского завода в Петербурге запустили серийное производство нового трактора, который придет на смену устаревшему «Кировцу». Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на заявление главы дочерней компании предприятия АО «Петербургский тракторный завод» Сергея Серебрякова.

Как стало известно, новая машина под названием «Кировец» К-424 теперь поставлена на серийное производство. В сентябре серийный выпуск данной модели был запущен в тестовом режиме, однако широкой публике о новинке стало известно лишь сейчас.

кировский завод

Сообщается, что при создании К-424 инженеры применили модульный принцип проектирования: он позволяет модернизировать продукт по мере развития агротехнологий.

Ожидается, что на первом этапе будет выпускаться порядка 1200 «Кировцев» ежегодно — этот показатель составляет около половины емкости российского рынка тракторов 3-4го тяговых классов, заявил Серебряков. При этом высокое качество К-424 будет сочетаться с приятной ценой: стоимость машин на внутреннем рынке составит около 5,1 млн рублей, что в среднем на 40% дешевле зарубежных аналогов.

Источник

На тему:
  Article "tagged" as:
кировский заводпроизводство машинтрактор
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Lamborghini открыл новый музей

Lamborghini открыл новый музей 0

Взрывоопасные подушки Takata будут тестировать инженеры из Orbital ATK

Взрывоопасные подушки Takata будут тестировать инженеры из Orbital ATK 0

Volvo отзывает в России почти 4 тыс. автомобилей

Volvo отзывает в России почти 4 тыс. автомобилей 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.