Замена «Кировцу» 7

В Петербурге запустили серийное производство нового «Кировца» К-424

Специалисты Кировского завода в Петербурге запустили серийное производство нового трактора, который придет на смену устаревшему «Кировцу». Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на заявление главы дочерней компании предприятия АО «Петербургский тракторный завод» Сергея Серебрякова.

Как стало известно, новая машина под названием «Кировец» К-424 теперь поставлена на серийное производство. В сентябре серийный выпуск данной модели был запущен в тестовом режиме, однако широкой публике о новинке стало известно лишь сейчас.

Сообщается, что при создании К-424 инженеры применили модульный принцип проектирования: он позволяет модернизировать продукт по мере развития агротехнологий.

Ожидается, что на первом этапе будет выпускаться порядка 1200 «Кировцев» ежегодно — этот показатель составляет около половины емкости российского рынка тракторов 3-4го тяговых классов, заявил Серебряков. При этом высокое качество К-424 будет сочетаться с приятной ценой: стоимость машин на внутреннем рынке составит около 5,1 млн рублей, что в среднем на 40% дешевле зарубежных аналогов.

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