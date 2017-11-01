Тест-драйв новой Toyota Camry 2018: А что так можно было? 315

Camry обладает уникальной способностью притягивать кошельки покупателей по обе стороны океана.

В России ее покупают бизнесмены средней руки и не слишком высокопоставленные чиновники, а в США ее покупают … все, кто не купил пикап! В чем секрет успеха модели и как на него повлияет выход нового поколения под индексом V70, а главное – появится ли она в России?

Впервые оказавшись в США 5 лет, назад я бы удивлен насколько Toyota Camry по-другому позиционируется на американском рынке. За сущие «копейки, а именно за 20 тысяч долларов, что по тем временам было чуть более 600 тысяч рублей, можно было купить «базовую» Camry, у которой из опций имелся только «автомат», кондиционер и электропривод водительского сиденья. Светло-серый велюровый салон был настолько скучен и прост, что пассажирам было приятнее ехать с закрытыми глазами. Типичное средство передвижения.

В России все совсем иначе. Модель позиционируется, как автомобиль для тех, чья жизнь уже «почти» удалась. «Месседж», который владелец Camry шлет окружающим звучит как: «Смотрите чего я добился. Завтра будет еще круче!». Пульт управления музыкой и климатом в заднем подлокотнике намекает на невозможное — Camry может служить «персоналкой» с водителем!

Но, чёрт возьми… Как?! Как, по сути одинаковый автомобиль, может одинаково хорошо продаваться в таких разных рыночных нишах? Как Camry удается так долго удерживаться на вершине олимпа и это при том, что характер у модели более чем спокойный.

Формула любви

Рецепт создания подобного автомобиля прост, как все гениальное, но в случае с Camry не многие производители имеют в своем распоряжении необходимые ингредиенты. Первый – больше автомобиля за те же деньги, второй – легендарная надежность и третий – престиж марки даже в эконом-сегменте. Toyota имеет эксклюзивный патент на «легендарную надежность» и престиж, несмотря на массовый бренд — ведь под сем же самым логотипом выпускается «сам» Land Cruiser.

Создаваясь изначально под американского потребителя, Camry драйверским автомобилем никогда не была и славилась, скорее, плавностью хода. Иногда даже чрезмерной. Американские экземпляры в кузове V40, которые попадали в Россию по «серым» каналам, можно было распознать по сутулой «осанке» и вальяжным покачиваниям на каждой кочке. Благо, Camry, продаваемые в России официально, все же были настроены под вкусы европейского клиента.

С тех пор Camry получила российскую прописку, поэтому к концу 2000-х большая часть машины на рынке была либо сделана в России, либо привезена из Японии. Модель крепко закрепилась вершине «бизнес» сегмента, что даже рыночные колебания или перманентные кризисы не могли этому помешать. Фактически сформировалось негласное правило: «не знаешь, что брать – бери Camry». Питерская «прописка» только закрепила успех, позволив участвовать в государственных тендерах и оказываться в гаражах специального и не очень специального назначения.

На разных рынках версии немного отличались. Так, машина в кузове V40 была почти идентична, а вот 50-ая серия в России и США получила заметные отличия. Всего два года назад на американском рынке появилась Camry в кузове V60, которая в Россию так и не пришла, но не успели мы оглянуться, как на очереди уже 70-ая серия, в основу которой легла новая платформа TNGA, потенциально способная сделать из скучного бизнес-седана драйверский автомобиль. Это уже попахивает революцией…

Я обернулся посмотреть

Впервые издалека увидев новую Toyota Camry в потоке, я долго не мог понять: дизайн такой либо последствия ДТП? Темные «жабры» спортивного обвеса, ниспадающие в районе кромок задних фонарей, выглядят будто один большой зазор, но вблизи все встало на свои места.

Уже на следующий день я звонил знакомому менеджеру с просьбой выдать мне новую Camry на тест-драйв, дабы узнать так ли она оригинальна внутри, как и снаружи, а главное – как она едет.

Покупателям доступны два варианта дизайна: «традиционный» базовый (версии L, LE и XLE) с широкой фальшрадиаторной решеткой или «злой» (SE и XSE) с агрессивным внешним видом и спортивным обвесом.

Мне досталась Camry в «спортивном» обвесе версии SE с двигателем 2.5, «автоматом», комбинированным салоном, системой бесключевого доступа, системой мониторинга слепых зон и большим мультимедиа экраном. Одним словом – потенциально самая популярная версия.

По длине (4859 мм) и ширине (1839 мм) новая Camry немного прибавила, а вот колесная база стала заметно больше на целых 49 мм (до 2824 мм). Несмотря на это, расстояние между рядами и объем багажника уменьшились.

Оказавшись в салоне, понимаешь, что маркетологи поставили себе цель расширить аудиторию Camry за счет более молодых покупателей и при этом не растерять старых. Желая сделать интерьер более современным, дизайнеры черпали вдохновение в родственном Prius.

Интерьер на фотографиях смотрится современно и дорого. В жизни – чуда не произошло. Качество материалов падает обратно пропорционально высоте. Если верхняя часть торпедо сделана из качественного мягок пластика, то по мере снижения он становится жестким, становясь дешевым и твердым вокруг центрального тоннеля в и селектора КПП.

Кстати, о селекторе. На предыдущих поколениях ручка была выполнена в виде допотопной кочерги, которую вдобавок можно было открутить. Теперь этот досадный недостаток устранен, но ручка по-прежнему проста в исполнении и держаться за нее во время движения желания не возникает. Ушли в прошлое и «часы от калькулятора» с фирменным люминесцентным свечением. Они так всех бесили, но теперь их нет, и мы будем по ним скучать.

Camry всегда была заложником внутрисемейной иерархии. Camry может быть как угодно хороша, но не настолько, чтобы отбивать покупателей у Lexus. Это, как говорилось в одном известном фильме про приключения мужчин, много объясняет.

Ангел или демон?

Представленная в 2015 году, платформа TNGA (Toyota New Global Architecture) не просто дань моде, а скорее экономическая целесообразность. Большинство производителей стремятся к гибкой унификации вне зависимости от класса, но позволить такую экономию не всем по карманам.

Camry примерила элементы новой архитектуры только сейчас. Как результат появление задней двухрычажной подвески вместо прежних стоек McPherson, пониженный центр тяжести и уменьшенный с 155 до 145 миллиметров дорожный просвет, что должно сделать автомобиль более управляемым. Спортивности добавляет и организация салона — передние сиденья установлены ниже на 25 мм, задние — на 30 мм.

Американские дороги — не лучший полигон для тестирования драйверских качеств автомобилей. Как говорится одном армейском анекдоте, здесь все «прямо, перпендикулярно и покрашено», поэтому затяжных поворотов или горных серпантинов мне найти не удалось. Однако, даже в условиях городских улиц и скоростных хайвейев стало ясно, что новая платформа пошла седану на пользу.

До европейской упругости еще далеко, но Camry уже никак нельзя назвать вальяжной. Седан отлично держит прямую, плотно отрабатывает неровности, сохраняя при этом разумный уровень комфорта.

Сильно удивил новый атмосферный двигатель A25A-FKS. Объем в сравнении с предшественником не изменился (2.5 л.), но появилась комбинированная система впрыска топлива (во впускной коллектор и непосредственно в цилиндры) и была увеличена степень сжатия (с 10,4:1 до 13:1).

Если старый двигатель 2AR-FE выдавал 180 л.с. и 230 Нм, то отдача нового мотора — 206 л.с. и 249 Нм, хотя достигаются максимальные показатели на 6600 оборотах в минуту. Для топовой версии XSE мощность «прокачали» до 209 л.с. и 252 Нм.

Мотор насколько хорош, что существует риск падения спроса на топовой V6 объемом 3.5 литра, который теперь выдает 301 л.с. (вместо прежних 272 л.с.) особенно в странах с «кусающимся» транспортным налогом, вроде России. Новый 2.5 литровый агрегат заметно резвее и отзывчивее предшественника, а новый восьмиступенчатый «автомат» отлично дополняет картину.

Впрочем, Camry с двигателем V6 была и остается отличным вариантом для тех, кто хочет получить много мощности за относительно небольшие деньги. Именно с таким двигателем покупатель получит максимально агрессивный экстерьер, включая темную Х-образную переднюю решетку, задний спойлер, светодиодные фары и фонари с дымчатой тонировкой, панорамную крышу, 19-ти дюймовые колесные диски и «четырехствольный» выхлоп.

Toyota Camry настолько свыклась с имиджем очкастого интеллигента, что в новой версии будто стесняется своих достоинств. Сделав явный шаг вперед, она крепко держится за консервативного покупателя, не желая напугать его агрессивным экстерьером и спортивным характером. Предпочитая не рисковать, маркетологи сделали две версии для двух разных категорий клиентов. Но принципиально важно другое – в Camry появилась изюминка. Теперь ее будут выбирать не только головой, но и сердцем. И главное — судя по слухам новое поколение все-таки доберется до России.